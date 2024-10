O Papa em São João de Latrão para o encerramento do percurso “(Des)igualdades"

No próximo dia 25 de outubro, Francisco falará no encontro organizado pela Diocese de Roma na conclusão das iniciativas realizadas por ocasião do 50º aniversário da conferência sobre os “Males de Roma”, que teve lugar de 12 a 15 de fevereiro de 1974. Representantes de instituições e da sociedade civil são convidados e receberão um subsídio que reúne o trabalho realizado durante o ano

O Papa Francisco participará na sexta-feira, 25 de outubro, na Basílica de São João de Latrão, às 17h30, da assembleia da Diocese de Roma que conclui o percurso “(Des)igualdades”, realizado desde fevereiro por ocasião do 50º aniversário da conferência “A responsabilidade dos cristãos diante das expectativas de caridade e justiça na cidade de Roma”, que teve lugar de 12 a 15 de fevereiro de 1974 e é conhecida como a conferência sobre os “Males de Roma”. Um comunicado do Vicariato de Roma, que convida representantes de instituições e da sociedade civil a participar, informa que a tarde de oração e reflexão será introduzida pelo vice-gerente dom Baldo Reina, enquanto o jornalista Marco Damilano oferecerá aos participantes um resumo do caminho feito nestes meses com o percurso “(Des)igualdades”, com a ajuda de duas testemunhas. Em seguida, haverá um discurso do Papa. Durante o encontro, os chefes das administrações locais receberão um subsídio que reúne o trabalho realizado pela diocese através do percurso “(Des)igualdades”.

Com a memória na conferência sobre os “Males de Roma”

Começando em 19 de fevereiro com um congresso na Auditório da Conciliação, cujo objetivo era relembrar o que havia acontecido cinquenta anos antes, com a conferência de fevereiro de 1974, o percurso continuou com uma série de encontros dedicados a diferentes áreas onde a dinâmica da exclusão e da desigualdade é mais forte na cidade de Roma: escola, saúde, moradia, trabalho. As reuniões foram realizadas em locais periféricos e altamente simbólicos: a filial do IIS Edoardo Amaldi em Castelverde; a policlínica Tor Vergata; a residência Bastogi; e a cooperativa “La Nuova Arca” em Castel di Leva. Durante cada encontro, falaram os protagonistas das diferentes áreas, de estudantes a profissionais de saúde, de associações locais a economistas e especialistas.

Reina: “Refletir sobre as responsabilidades dos cristãos hoje”

“Cinquenta anos depois, sentimos a necessidade de refletir sobre os males de Roma hoje e as responsabilidades dos cristãos diante dessas desigualdades”, explica dom Reina, acrescentando que os encontros organizados fortaleceram a convicção da necessária “presença da Igreja no debate público”. “São Paulo também diz isso em sua carta aos Filipenses: os cristãos devem se comportar como 'cidadãos dignos do Evangelho'”, lembra o prelado. “Não temos a pretensão de resolver tudo, mas podemos oferecer nossa contribuição, nosso olhar profético e nossas propostas de esperança – conclui - em um espírito de colaboração com as instituições civis e, em particular, com o mundo do voluntariado”.