Papa: unamo-nos às crianças que rezarão o Terço pela paz no mundo

Depois da oração mariana do Angelus, o Papa recordou a iniciativa "Um milhão de crianças rezam o Terço pela paz no mundo" promovida pela Fundação Pontifícia "Ajuda à Igreja que Sofre", prevista para a próxima sexta-feira, 18 de outubro.

Vatican News

Após a oração mariana do Angelus deste domingo (13/10), Francisco recordou a iniciativa organizada pela Fundação Pontifícia "Ajuda à Igreja que Sofre (AIS)" intitulada "Um milhão de crianças rezam o Terço pela paz no mundo" na próxima sexta-feira, 18 de outubro.

O Papa agradeceu aos meninos e meninas que participarão da iniciativa aos quais, disse o Pontífice, “nos unimos”, e acrescentou:

E à intercessão de Nossa Senhora confiamos a martirizada Ucrânia, Mianmar, Sudão e as outras populações que sofrem com a guerra e toda forma de violência e miséria.

O significado da campanha

Através da campanha “Um milhão de crianças rezam o Terço pela paz no mundo”, lê-se num comunicado de "Ajuda à Igreja que Sofre", “aprendemos a depositar a nossa confiança em Nossa Senhora, para que ela possa intervir em apoio à Igreja e a todos aqueles que não conhecem o amor e paz de Cristo". Educar as crianças “na fé e na oração é fundamental”, pois “elas podem tornar-se fontes de evangelização para os outros, enquanto a sua oração, nascida de corações confiantes, atrai o Espírito de Deus ao mundo”.

Projetos em países em dificuldade

Ao lado da oração, a AIS apoia projetos que visam melhorar a vida das crianças que vivem muitas situações difíceis no mundo, como as crianças do Líbano, onde tenta garantir material escolar a quem não tem, ou as do Sudão do Sul, Cuba e Uruguai, onde são fornecidas Bíblias às crianças para orientá-las em “seu caminho de fé”.