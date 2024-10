“Não ter medo de nada”: Papa Francisco se reúne com jesuítas na Bélgica

Na tarde de sábado, 28 de setembro, o Papa Francisco se encontrou, no Collège Saint-Michel em Bruxelas, com cerca de 150 jesuítas, residentes na Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Respondendo, com sua habitual espontaneidade e franqueza, às perguntas que lhe foram feitas, o Papa abordou vários temas, incluindo secularização, inculturação, o lugar das mulheres na Igreja, o Sínodo, discernimento e migração.

Antonio Spadaro S.I.



Na tarde de sábado, 28 de setembro, o Papa Francisco deixou o campus da Université Catholique de Louvain para chegar, por volta das 18h15, ao Collège Saint-Michel, uma escola católica administrada pela Companhia de Jesus, localizada em Etterbeek, Bruxelas. Lá ele se reuniu com cerca de 150 jesuítas da Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Com eles estavam o provincial da Província da Europa Ocidental de língua francesa, padre Thierry Dobbelstein, e o superior da Região Independente da Holanda, padre Marc Desmet. O cardeal jesuíta Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, também estava presente. O Papa começou:



Boa noite a todos! Já estive aqui neste lugar duas vezes e é bom estar de volta. Devo lhes dizer a verdade: uma vez cometi um furto aqui. Eu estava indo celebrar a missa e vi um pacote de papéis que me deixou intrigado. Eram apostilas de aulas sobre o livro de Jó. Naquele ano, na Argentina, eu deveria dar aulas sobre Jó. Folheei as páginas e elas me chamaram a atenção. No final, peguei aquelas anotações!



Papa Francisco, estamos muito felizes que o senhor esteja aqui na Bélgica. O senhor é muito, muito bem-vindo. Faremos algumas perguntas, que esperamos sejam interessantes e inteligentes. Temos aqui o provincial da Província da Europa Ocidental de língua francesa e o superior da região independente dos Países Baixos. Esta terra é uma verdadeira encruzilhada, e os jesuítas daqui também são muito diversificados: alguns vêm da Conferência dos Provinciais Jesuítas Europeus, depois há os que falam francês e os que falam flamengo. O senhor sabe que, quando visita uma comunidade jesuíta, nunca se depara com fotocópias! Aqui não temos nada disso. E também falamos idiomas diferentes. Em 13 de março de 2013, teve início uma bela aventura de esperança e renovação na Igreja. Queremos que seja um momento informal e de convívio. Na Holanda, temos uma palavra típica para isso: “gezellig”. Ela é difícil de traduzir: pode ser traduzida como “convívio”, “atmosfera aconchegante” ou até mesmo “bom humor”, dependendo do contexto. Aqui: é a palavra certa para nós neste momento. E é por isso que queremos cantar juntos a música “En todo amar y servir”.



Padre Desmet pega seu violão e entoa a música. O Papa também pronuncia, em voz baixa, as palavras, que ele conhece bem. Em seguida, começam as perguntas.



Santo Padre, qual é a missão específica dos jesuítas na Bélgica?



Olhe, não conheço muito bem sua situação, portanto não posso dizer qual deve ser sua missão nesse contexto específico. Mas posso lhe dizer uma coisa: o jesuíta não deve ter medo de nada. Ele é um homem em tensão entre duas formas de coragem: coragem para buscar Deus em oração e coragem para ir até as fronteiras. Isso é realmente “contemplatividade” em ação. Acho que essa é realmente a principal missão dos jesuítas: mergulhar nos problemas do mundo e lutar com Deus na oração. Há uma bela alocução de São Paulo VI aos jesuítas no início da Congregação Geral XXXII: na encruzilhada de situações complexas há sempre um jesuíta, disse ele. Essa alocução é uma obra-prima e diz claramente o que a Igreja quer da Companhia. Peço a vocês que leiam esse texto. Lá vocês encontrarão sua missão[1].



Moro em Amsterdã, uma das cidades mais secularizadas do mundo. O padre Geral Adolfo Nicolás disse certa vez que sonhava em dar os Exercícios Espirituais aos ateus. Em nosso país, o ateísmo é a norma e não a exceção. Mas queremos dar a riqueza de nossa vida espiritual a todos os nossos vizinhos, realmente a todos, como o senhor diz: “Todos, todos”. Como podemos chegar a esse nível profundo de inculturação?



Encontramos o limite da inculturação estudando os primórdios da Sociedade. Seus mestres são o padre Matteo Ricci, o padre Roberto De Nobili e os outros grandes missionários que também assustaram alguns na Igreja com sua ação corajosa. Esses nossos mestres traçaram o limite da inculturação. A inculturação da fé e a evangelização da cultura sempre andam juntas. Então, qual é o limite? Não existe um limite fixo! É preciso procurá-lo no discernimento. E ele é discernido por meio da oração. Fico impressionado, e sempre repito: em seu último discurso, o padre Arrupe disse para trabalharmos nas fronteiras e, ao mesmo tempo, nunca nos esquecermos da oração. E a oração jesuíta é desenvolvida em situações limítrofes e difíceis. Essa é a coisa mais bonita de nossa espiritualidade: correr riscos.



Na Europa Ocidental, estamos familiarizados com a secularização. Nossas sociedades parecem distantes de Deus. O que deve ser feito?



A secularização é um fenômeno complexo. Percebo que às vezes temos de confrontar formas de paganismo. Não precisamos de uma estátua de um deus pagão para falar de paganismo: o próprio ambiente, o ar que respiramos é um deus pagão gasoso! E devemos pregar a essa cultura com testemunho, serviço e fé. E, de dentro de nós, devemos fazer isso com oração. Não há necessidade de pensar em coisas muito sofisticadas. Pense em São Paulo em Atenas: foi ruim para ele, porque ele seguiu um caminho que não era o seu naquele momento. É assim que vejo as coisas. Devemos estar abertos, dialogar e, no diálogo, ajudar com simplicidade. E o que torna o diálogo frutífero é o serviço. Infelizmente, muitas vezes encontro um forte clericalismo na Igreja, o que impede esse diálogo frutífero. E, acima de tudo, onde há clericalismo não há serviço. E, pelo amor de Deus, nunca confundam evangelização com proselitismo!



Faz parte da espiritualidade e da teologia dos jesuítas dar espaço ao coração: o Verbo se fez carne! Mas muitas vezes, infelizmente, não damos o espaço certo ao coração. Essa carência, em minha opinião, é uma das coisas que produzem formas de abuso. E então eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre a dificuldade de dar às mulheres um lugar mais justo e adequado na Igreja.



Costumo repetir que a Igreja é mulher. Vejo as mulheres no caminho dos carismas, e não quero limitar o discurso do papel da mulher na Igreja ao tema do ministério. Então, em geral, o machismo e o feminismo são lógicas de “mercado”. Neste momento, estou tentando cada vez mais de fazer entrar as mulheres no Vaticano com funções de responsabilidade cada vez maior. E as coisas estão mudando: você pode ver e sentir isso. O vice-governador do Estado é uma mulher. Depois, o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral também tem uma mulher como vice. Na “equipe” para a nomeação de bispos, há três mulheres e, como elas estão lá para selecionar os candidatos, as coisas estão muito melhores: elas são incisivas em seus julgamentos. No Dicastério para os Religiosos, a representante é uma mulher. O representante do Dicastério para a Economia é uma mulher. Em resumo, as mulheres estão entrando no Vaticano com funções de alta responsabilidade: continuaremos nesse caminho. As coisas estão funcionando melhor do que antes. Certa vez, encontrei-me com a Presidente Ursula von der Leyen. Estávamos conversando sobre um problema específico, e eu lhe perguntei: “mas como a senhora administra esse tipo de problema? Ela respondeu: “da mesma forma que todas nós, mães, fazemos”. Sua resposta me fez pensar muito....



Em nossa sociedade secularizada, é difícil encontrar ministros. Como o senhor vê o futuro das comunidades paroquiais sem padres?



A comunidade é mais importante do que o padre. O padre é um servo da comunidade. Em algumas situações que conheço em várias partes do mundo, as pessoas estão procurando dentro da comunidade alguém que possa desempenhar um papel de liderança. Mas, por exemplo, há também religiosas que assumem esse compromisso. Estou pensando em uma congregação peruana de freiras que têm sua própria missão específica: ir às situações em que não há sacerdote. Elas fazem tudo: pregam, batizam... Se no final um padre é enviado, elas vão para outro lugar.



É o 600º aniversário da Universidade de Louvain. Há alguns jesuítas trabalhando lá e há estudantes jesuítas de todo o mundo estudando lá. Qual é a sua mensagem para os jovens jesuítas que estão destinados ao apostolado intelectual a serviço da Igreja e do mundo?



O apostolado intelectual é importante e faz parte de nossa vocação como jesuítas estarmos presentes no mundo acadêmico, na pesquisa e também na comunicação. Que fique claro: quando as Congregações Gerais da Companhia de Jesus dizem para nos inserirmos nas pessoas e na história, isso não significa “brincar o carnaval”, mas nos inserirmos até mesmo nos contextos mais institucionais, eu diria, com certa “rigidez”, no bom sentido da palavra. Não se deve buscar sempre a informalidade. Obrigado por essa pergunta, pois sei que às vezes há a tentação de não seguir esse caminho. Um campo de reflexão muito importante é o da teologia moral. Hoje, nesse campo, há muitos jesuítas estudando, abrindo caminhos de interpretação e colocando novos desafios. Não é fácil, eu sei. Mas peço aos jesuítas que sigam em frente. Estou acompanhando um grupo de jesuítas morais e vejo que eles estão indo muito bem. E depois recomendo publicações! As revistas são muito importantes: aquelas como Stimmen der Zeit, La Civiltà Cattolica, Nouvelle Revue Théologique...



Gostaria de saber em que estágio se encontra o processo de canonização de Henri De Lubac e Pedro Arrupe.



A causa de Arrupe está aberta. O problema é a revisão de seus escritos: ele escreveu muito, e a análise de seus textos leva tempo. De Lubac é um grande jesuíta! Eu o leio com frequência. Não sei, entretanto, se seu caso foi apresentado. Aproveito a oportunidade para dizer que a causa do Rei Balduíno será apresentada, e eu o fiz diretamente, porque me parece que estamos caminhando nessa direção aqui.

Eu lhe faço minha pergunta no idioma de Mafalda. O senhor tem uma agenda muito intensa: assim que sua visita à Bélgica terminar, o Sínodo começará. O senhor presidirá uma celebração de reconciliação no início. Assim, o senhor animará a Igreja e sua missão de reconciliação em nosso mundo conturbado, como São Paulo pede aos coríntios. Mas a própria comunidade da igreja pede para ser reconciliada dentro de si mesma a fim de ser uma embaixadora da reconciliação no mundo. Nós mesmos precisamos de relações sinodais, discernimento reconciliatório. Que medidas devemos tomar?



A sinodalidade é muito importante. Ela precisa ser construída não de cima para baixo, mas de baixo para cima. A sinodalidade não é fácil, não, e às vezes é porque há figuras de autoridade que não permitem o diálogo. Um pároco pode tomar decisões sozinho, mas pode tomá-las com seu conselho. Um bispo também pode, assim como o Papa. É realmente importante entender o que é sinodalidade. Paulo VI, após o Concílio, criou a Secretaria do Sínodo para os bispos. Os orientais não perderam a sinodalidade, nós é que a perdemos. Portanto, por instigação de Paulo VI, fomos até o 50º aniversário que celebramos. E agora chegamos ao Sínodo sobre a sinodalidade, onde as coisas serão esclarecidas precisamente pelo método sinodal. A sinodalidade na Igreja é uma graça! A autoridade é exercida na sinodalidade. A reconciliação passa pela sinodalidade e por seu método. E, por outro lado, não podemos realmente ser uma Igreja sinodal sem reconciliação.



Estou envolvido com o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Estamos acompanhando duas fortes tensões. A primeira é a guerra na Ucrânia. Nossos jovens me deram para lhe entregar uma carta e uma imagem de São Jorge. A outra tensão está no Mediterrâneo, onde vemos muitos políticos falando sobre fronteiras, sobre segurança. Que conselho o senhor quer dar ao Serviço Jesuíta para os Refugiados e à Companhia?



O problema da migração deve ser abordado e bem estudado, e essa é a tarefa de vocês. O migrante deve ser recebido, acompanhado, promovido e integrado. Nenhuma dessas quatro ações deve faltar, caso contrário, trata-se de um problema sério. Um migrante que não é integrado acaba mal, assim como a sociedade em que ele se encontra. Pense, por exemplo, no que aconteceu em Zaventem, aqui na Bélgica: essa tragédia também é resultado da falta de integração. E é isso que a Bíblia diz: devemos cuidar da viúva, do pobre e do estrangeiro. A Igreja deve levar a sério seu trabalho com os migrantes. Conheço o trabalho da Open Arms, por exemplo. Em 2013, fui a Lampedusa para chamar a atenção ao drama da migração. Mas gostaria de acrescentar algo que está próximo do meu coração e que repito com frequência: a Europa não tem mais filhos, está envelhecendo. Ela precisa de migrantes para renovar sua vida. Tornou-se uma questão de sobrevivência.



Santo Padre, quais são suas primeiras impressões sobre sua viagem à Bélgica e Luxemburgo?



Estive em Luxemburgo somente um dia e, obviamente, não se pode entender um país em um dia! Mas foi uma boa experiência para mim. Eu já havia estado na Bélgica antes, como lhe disse. Mas, ao final deste encontro, peço-lhes, por favor, que não percam a força evangelizadora neste país. Por trás da longa história cristã, hoje pode haver uma certa atmosfera “pagã”, digamos assim. Não quero ser mal interpretado, mas o risco hoje é que a cultura aqui seja um pouco pagã. Sua força está nas pequenas comunidades católicas, que não são de forma alguma fracas: eu as vejo como missionárias, e elas precisam ser ajudadas.



O Papa deixou a sala do encontro após uma hora de conversa. Antes de sair, ele recitou uma “Ave Maria” com todos e depois deu sua bênção. No final, ele tirou uma foto com o grupo. Em seguida, no mesmo andar da sala do encontro, ele visitou a prestigiosa biblioteca da Sociedade dos Bollandistas, cuja missão é pesquisar, publicar em seu estado original e comentar todos os documentos referentes à vida e ao culto dos santos. Concebida em 1607 pelo jesuíta Héribert Rosweyde (1569-1629) e fundada em Antuérpia pelo padre Jean Bolland (1596-1665), ela é mantida até hoje por alguns jesuítas belgas. Francisco deu sua bênção e escreveu as seguintes palavras no livro de honra: “Que o Senhor continue a acompanhá-los na tarefa de tornar conhecida a história da Igreja e de seus santos. Com minha bênção. Fraternalmente, Francisco”.



[1] Questo testo si può trovare in www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1974/documents/hf_p-vi_spe_19741203_esortazione-compagnia-gesu.html