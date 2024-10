Livro sobre conversas do Papa com os jesuítas é apresentado em Roma.

Organizado pelo Pe. Antonio Spadaro, jesuíta e sub-secretário do Dicastério para a Cultura e Educação, o livro apresenta uma conversa familiar e livre entre o Papa e os membros da Ordem religiosa da qual faz parte.

Bruno Franguelli, sj



Em meio ao ambiente sinodal, no auditório da Cúria Geral da Companhia de Jesus, foi apresentado o livro “Sii tenero e coraggioso” (Seja terno e corajoso), que que recolhe conversas do Papa Francisco com os jesuítas durante as suas viagens apostólicas.



A inspiração do livro



Organizado pelo Pe. Antonio Spadaro, jesuíta e sub-secretário do Dicastério para a Cultura e Educação, o livro apresenta uma conversa familiar e livre entre o Papa e os membros da Ordem religiosa da qual faz parte. Tornou-se tradição em suas viagens um encontro especial com os jesuítas, que desde o seu primeiro momento, por vontade do próprio Francisco, esteve presente o Pe. Spadaro, que passou a relatar estas conversas através de artigos publicados na revista La Civiltà Cattolica.

Livro sobre conversas do Papa com os jesuítas

A conversa com os jesuítas

Segundo o Cardeal Jean-Claude Hollerich, também jesuíta e relator geral do Sínodo, que participou da apresentação do livro, a obra é um convite especial para viajar ao lado do Papa e compreendê-lo ainda mais. O cardeal recordou ainda que as conversas entre Francisco e os jesuítas sempre são extremamente expontâneas e livres. Que o Papa fala com familiaridade, ou seja, de coração a coração. E que ainda que Francisco fale sempre com liberdade a qualquer que fossem as perguntas, jamais as responde com tom universalista. Francisco sempre fala de situações concretas a pessoas concretas. Neste sentido, as respostas jamais são absolutas, mas janelas que se abrem ao diálogo e este ao discernimento.



O cardeal Hollerich, ainda elencou três temas recorrentes nas respostas de Francisco que de certo modo estão muito presentes no Sínodo atual: Discernimento, misericórdia e centralidade do pobre.