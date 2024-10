João Paulo II sobre o padre Popiełuszko: liberdade na Verdade

João Paulo II, juntamente com os seus compatriotas e a Igreja universal, viveu o drama do sequestro e assassinato de Pe. Jerzy Popiełuszko, morto pelas mãos dos serviços de segurança comunistas em 1984. Quando a Polônia recuperou a sua liberdade em 1989, considerou que o testemunho de Pe. Jerzy foi mais importante nos últimos tempos do que no período do jugo comunista. Ele o chamou de padroeiro da presença polonesa na Europa. O L'Osservatore Romano noticiou diariamente a evolução da situação.

Krzysztof Bronk – Vaticano

João Paulo II e padre Jerzy Popiełuszko provavelmente nunca se encontraram. Quando, em 1983, o Papa foi à Polônia, o regime havia recusado ao capelão do Solidarność a permissão necessária. Padre Jerzy, como todos os sacerdotes da sua geração, foi fortemente influenciado pelo Papa polonês, como demonstram suas homilias. João Paulo II conhecia o ministério do capelão dos operários de Varsóvia. Ele conhecia suas homilias. Enviou-lhe saudações e também um Terço. Foi antes de 3 de novembro de 1984, quando as mãos do sacerdote morto foram cruzadas no caixão.

O sacrifício que conduz à ressurreição

João Paulo II, juntamente com outros poloneses, participou do drama do sequestro de padre Jerzy. Durante a Audiência Geral e no Angelus, pediu orações por ele e apelou à consciência dos sequestradores. Quando chegou a notícia da descoberta do corpo de padre Jerzy, o Papa compreendeu imediatamente que este martírio teria um significado decisivo para a luta da Polônia pela independência.

No dia seguinte, 31 de outubro de 1984, na Audiência Geral, disse: “O cristão é chamado à vitória em Jesus Cristo. Tal vitória é inseparável das dificuldades, do sofrimento, assim como a Ressurreição de Cristo é inseparável da Cruz. E já hoje ele venceu, mesmo que morto." Em outra audiência da quarta-feira, ele acrescentou: “Esta morte é também um testemunho. Rezo por padre Jerzy Popiełuszko, rezo ainda mais pelo bem que virá desta morte, precisamente como a Ressurreição da Cruz”.

Livro sobre Pe. Jerzy Popieluszko

Testemunho em tempos de liberdade

Cinco anos depois, a Polônia foi o primeiro país do bloco comunista a reconquistar a sua liberdade. Nestas novas condições, João Paulo II recordou mais uma vez aos seus compatriotas a atitude de padre Jerzy. “O testemunho deste sacerdote fala, o que não está prescrito, o que é importante não só ontem, mas também hoje. Talvez hoje ainda mais” – afirmou o Papa na Audiência Geral de 31 de outubro de 1990.

Desde então, referiu-se ao testemunho de padre Jerzy para mostrar aos poloneses como deveriam relacionar-se com a Europa e as mudanças que estavam ocorrendo. Em 14 de fevereiro de 1991, em uma audiência a Lech Wałęsa, sublinhou que "a Polônia nunca traiu a Europa! Sentia-se responsável pela comunidade das nações europeias. Esperava ajuda dela, mas também sabia como morrer por ela". Neste contexto, o Papa recordou a paz injusta estabelecida pela Conferência de Yalta. Ele sublinhou que a nação nunca aceitou esta situação e não sucumbiu à ideologia e ao totalitarismo impostos. “Defendeu a sua dignidade e os seus direitos com grande dificuldade e à custa de grandes sacrifícios”, afirmou o Papa, sublinhando que o símbolo disto era, entre outros, padre Jerzy.

Padroeiro da presença polonesa na Europa

Mais uma vez, João Paulo II se referia ao capelão Solidarność alguns meses mais tarde, durante a sua viagem à sua terra natal. Naquela época, envolveu-se em uma polêmica aberta com aqueles que postulavam o regresso da Polônia à Europa. Ele sublinhou que os poloneses não deveriam regressar à Europa porque já estão nela. “Não devemos entrar nisso porque a criamos e a criamos com mais dificuldade do que aqueles a quem é atribuído ou que reivindicam uma patente de europeidade, de exclusividade. (…) Como bispo de Roma, desejo protestar contra esta qualificação da Europa, da Europa Ocidental Isto ofende o grande mundo da cultura, a cultura cristã, da qual nos inspiramos e da qual co-criamos, co-criamos mesmo à custa do nosso sofrimento (…). A cultura europeia foi criada pelos mártires dos primeiros três séculos, foi criada também pelos mártires do leste nas últimas décadas - e no nosso país nas últimas décadas. A criou padre Jerzy. Ele é o patrono da nossa presença na Europa ao preço do sacrifício da vida, como Cristo. Assim como Cristo, como Cristo tem o direito de cidadania no mundo, tem o direito de cidadania na Europa, porque deu a sua vida por todos nós" (homilia em Włocławek, 7.06.1991).

Para que o mofo não cresça na consciência

Por que João Paulo II atribuiu tanta importância ao testemunho de padre Jerzy nos novos tempos, após o colapso do totalitarismo marxista? Em certo sentido, o próprio Papa respondeu citando, durante a já mencionada audiência de 1990, várias afirmações do sacerdote mártir: “Para permanecer um homem espiritualmente livre, é preciso viver na verdade. Viver na verdade significa dar testemunho ao exterior, reconhecer-se nela e recordá-la em cada situação. A verdade é imutável. A verdade não pode ser destruída por uma ou outra decisão, por uma ou outra norma” (31.10.1982). “Vamos colocar em primeiro lugar a vida na Verdade, se não quisermos que nossa consciência fique mofada” (27.02.1983).

Capa do L'Osservatore Romano

Interesse particular da mídia do Vaticano

Vale a pena sublinhar o interesse excepcional dos meios de comunicação vaticanos de então pelo sequestro e morte de padre Popiełuszko. Desde 22 de outubro de 1984, o L'Osservatore Romano informava diariamente a evolução da situação na sua primeira página. “Toda a Polônia ansiosa por padre Jerzy Popiełuszko”; “Horas de angústia na Polônia pelo sacerdote”; “Angústia por padre Popiełuszko. O Papa: Paz para a Polónia” – estas são as manchetes dos primeiros dias após o sequestro. No dia 25 de outubro, o jornal do Vaticano noticiou, novamente na primeira página, a prisão dos sequestradores, e no dia seguinte citou as palavras do general Jaruzelski, que condenou o sequestro. Nas edições subsequentes do L'Osservatore Romano, cita ainda outro apelo do Papa e as reações do mundo, incluindo as palavras significativas do cardeal Jean-Marie Lustiger, arcebispo de Paris: “Vivemos em uma era de assassinos”.