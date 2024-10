Francisco: na família é preciso sempre dialogar para além de todo mal-entendido

Numa breve mensagem de vídeo o Papa fala da sinodalidade dentro de um núcleo familiar e afirma: "Uma família que não dialoga é uma família morta".

Vatican News

Sentado como um "avô" especial que conhece a dinâmica, os perigos e as soluções. Na Sala do Sínodo, que se avista atrás dele, o Papa encontra um momento para um vídeo que passa rapidamente, no estilo das redes sociais, de apenas 28 segundos, mas que reafirma um valor universal, muitas vezes comunicado ao longo de seu pontificado, o do diálogo como um elemento que não pode faltar numa vida familiar saudável.

Dialogar mesmo com algum confronto, mas sempre

"Pedem-me para falar sobre a sinodalidade na família", diz Francisco, que continua: "A única coisa que me vem à mente é que na família deve haver diálogo. Às vezes com alguns confrontos, mas deve haver sempre diálogo. "Porque a alternativa é aquela que não deixa saída, é o cenário de um lar onde as relações, não fortalecidas pelo confronto constante, se desgastam a ponto de prejudicar a sua estabilidade. O Papa diz isso sem rodeios: "Uma família que não dialoga é uma família morta". O estilo sinodal, de escuta e de diálogo, é um estilo plenamente familiar.