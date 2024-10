Bispo Syukur renuncia ao cardinalato 'para crescer na vida sacerdotal' (Vatican Media)

O Papa aceitou o pedido do franciscano dom Paskalis Bruno Syukur, bispo da diocese indonésia de Bogor, de não ser criado cardeal no próximo Consistório, em 7 de dezembro, a fim de continuar seu crescimento “no serviço à Igreja e ao povo de Deus”. Com 62 anos de idade, ele foi nomeado bispo por Francisco em 21 de novembro de 2013, depois de servir de 2001 a 2009 como provincial da Ordem dos Frades Menores na Indonésia.

Vatican News

O bispo indonésio de Bogor, o franciscano dom Paskalis Bruno Syukur, pediu ao Papa para não ser criado cardeal durante o próximo Consistório, em 7 de dezembro, e Francisco atendeu ao seu pedido. A escolha do prelado - informa o diretor da Sala de Imprensa vaticana, Matteo Bruni - é motivada por seu desejo de crescer ainda mais em sua vida sacerdotal, em seu serviço à Igreja e ao povo de Deus. Os cardeais designados que receberão o barrete do Pontífice serão, portanto, 20 e não 21. Bispo indonésio de Bogor, o franciscano Paskalis Bruno Syukur Nascido em 17 de maio de 1962 em Ranggu, Diocese de Ruteng, Ilha de Flores, Indonésia, Paskalis frequentou o Seminário Menor Pio X em Kisol após a escola primária. Concluiu seus estudos filosóficos na Faculdade de Filosofia Driyakara, em Jacarta, e depois continuou seus estudos teológicos na Faculdade de Teologia em Yogyakarta. Fez sua profissão solene com os Franciscanos Menores em 22 de janeiro de 1989. Foi ordenado sacerdote em 2 de fevereiro de 1991. O Padre Syukur ocupou gradualmente vários cargos. De 1991 a 1993, foi sacerdote na paróquia de Moanemani, Diocese de Jayapura (Papua Ocidental). De 1993 a 1996, estudou para obter uma Licença em Espiritualidade no Antoniano, em Roma; de 1996 a 2001, foi Mestre de Noviços em Depok e, de 1998 a 2001, Guardião da Comunidade Franciscana Menor em Depok e do Conselho Provincial. De 2001 a 2009, foi Ministro provincial da Ordem na Indonésia e, a partir de 2009, Definidor geral para a Ásia e Oceania, em Roma. Em 21 de novembro de 2013, o Papa Francisco o nomeou Bispo da diocese de Bogor. Bispo indonésio de Bogor, o franciscano Paskalis Bruno SyukurBispo indonésio de Bogor, o franciscano Paskalis Bruno Syukur