Assis: o G7 da inclusão e da deficiência para uma mudança de direção

O hino italiano, também proposto na língua de sinais, abriu a cúpula que termina nesta quarta-feira (16/10) com a assinatura da Carta de Solfagnano, documento que será levado ao Papa no dia seguinte. Muitos testemunhos de jovens rapazes e moças com deficiência pedindo à política que garanta seus direitos e à sociedade civil uma mudança de perspectiva.

Benedetta Capelli e Michele Raviart - Assis

Assis, a casa de São Francisco, torna-se a casa de muitas associações, realidades, famílias que querem mostrar ao mundo suas capacidades e não ser relegadas a definições estreitas que destacam o que está faltando. Torna-se o lar das instituições chamadas a dar respostas às muitas perguntas daqueles que vivem de perto os problemas relacionados à deficiência. Em Assis, na Itália, em um dia ensolarado, na esplanada em frente à Basílica Inferior de São Francisco, o G7 da Inclusão e da Deficiência teve início nesta segunda-feira, 14 de outubro, sob a presidência italiana. Além dos ministros relacionados à questão da deficiência dos sete países, participam a União Europeia e outras quatro nações, como Quênia, Tunísia, África do Sul e Vietnã.

Nos próximos dois dias, no Castelo de Solfagnano, não muito longe de Perugia, a política e a sociedade civil ouvirão uns aos outros e discutirão as boas práticas e o que ainda precisa ser feito. Um sinal de que juntos - uma palavra repetida várias vezes pelos ministros do G7 - podemos trabalhar para melhorar as coisas. Ao final dos três dias, a Carta de Solfagnano será finalizada e apresentada ao Papa Francisco na quinta-feira, 16 de outubro.

A cerimônia de abertura do G7 em Assis

Testemunhas da dignidade

No palco montado em frente à Basílica Inferior de São Francisco, os hinos nacionais são tocados por três bandas inclusivas com 80 músicos, 50 dos quais são portadores de deficiência. Juntamente com as declarações dos ministros, as experiências de muitos jovens com deficiência são entrelaçadas por mais de duas horas. Cada história é uma expressão de determinação, tenacidade, coragem para se afirmar e o direito ao estudo, ao trabalho e à inclusão. Histórias que não devem ser vistas com pena, mas com admiração e respeito.

A história de Paolo Puddu, um jovem de Cagliari, é impressionante: sua voz é a da Simona que o acompanha, seus pensamentos são o resultado da leitura de uma tábua transparente onde estão gravadas as letras do alfabeto com as quais ele formula seu próprio pensamento, profundo e comovente. Ele é formado em literatura e é diretor da associação de crianças com dano cerebral ABC.

"Somos todos poesia"

Maria Teresa Rocchi tem síndrome de Down, seu sonho é dançar na televisão, ela trabalha em um jardim de infância na Úmbria. Benedetta De Luca é uma advogada muito conhecida nas mídias sociais, conta sua história e levanta a definição que um médico deu sobre ela: “um livro de música maravilhosa que caiu em uma bacia cheia de água, por isso devemos ter cuidado, usar a delicadeza que é necessária ao lidar com pessoas com deficiência”. Guido Marangoni, um escritor, opta por deixar a irmã de Anna, sua última filha com síndrome de Down, falar. Ela nos convida a olhar para as crianças que são capazes de apontar naturalmente as ferramentas para a inclusão. "Nós somos diferentes", diz Guido, "porque somos todos poesia". Enrico delle Serre tem transtorno do espectro do autismo e, com voz firme, nos lembra que a deficiência diz respeito a todos, que a diversidade enriquece, mas que é necessário garantir as mesmas oportunidades “para expressar nosso potencial, somos" - diz ele - "pessoas que merecem ser ouvidas”. “Somente juntos podemos mudar o mundo”.

A ministra para a deficiência da Itália, Locatelli, com alguns voluntários

Locatelli: a pessoa no centro

“Um desafio e um forte sinal de mudança”, enfatizou a ministra para Deficiência, Alessandra Locatelli, nos microfones da mídia do Vaticano, ao falar sobre o G7 e a escolha de Assis. Ela reitera a importância de sempre colocar a pessoa em primeiro lugar, convidando a não deixar ninguém para trás, a sentir a grande responsabilidade de sermos irmãos e irmãs, e a parar de olhar apenas para os limites, mas de forma concreta falar sobre o potencial, os talentos, os valores e as habilidades de cada pessoa.

A ministra revelou que sua proposta do G7 foi fortemente apoiada pelo Canadá e pela Inglaterra, e relançou o “Projeto Vida”, que pretende promover um caminho de saúde para cada pessoa individualmente, evitando fragmentações que retardam o atendimento. Quando questionado por uma mãe sobre os cuidadores, Locatelli enfatizou a necessidade de não deixá-los sozinhos e pediu uma regulamentação específica para eles, que não existe há algum tempo.

Irmã Donatello: é necessária uma mudança

Correndo nas duas direções é uma das almas deste G7, Irmã Verônica Donatello, responsável pelo Serviço de Pastoral para Pessoas com Deficiência da CEI. Ela coordena 140 voluntários que vieram oferecer seu tempo para tornar esse evento um sucesso. “É necessária uma mudança de mentalidade”, diz ela, "no que diz respeito ao mundo da deficiência, o tema da deficiência não pode ficar à margem, o desafio cultural é que esse evento se torne uma prática em nível civil e eclesial".

A equipe que trabalha para o "N'Arancina Speciale"

Trabalho, uma forma de inclusão

Enquanto isso, nas ruas de Assis, cerca de 100 estandes administrados pelo terceiro setor apresentam seus projetos, muitos também os food trucks de toda a Itália, nos quais trabalham jovens com autismo e outras deficiências. Entre eles está o “N'arancina Speciale” de Caltanissetta, cujos protagonistas são pessoas com deficiência, envolvidas em um processo de trabalho de produção e venda de arancine, feita com ingredientes típicos locais. O “Frolla microbiscottificio” foi criado há seis anos em Osimo, na província de Ancona, e cerca de 25 jovens trabalham lá com perseverança e grande determinação. São duas realidades que se concentraram na habilidade e não mais na deficiência.

Em Assis, o primeiro G7 sobre inclusão e deficiência