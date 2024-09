O pesar do Papa pelo incêndio no Quênia que matou pelo menos 17 estudantes

Em um telegrama assinado pelo Cardeal Parolin, Francisco expressa sua tristeza pelo incêndio em colégio interno no Quênia que causou mortes e feridos além de contar com cerca de 70 alunos desaparecidos.

O Papa expressou profunda tristeza em um telegrama assinado pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e enviado ao Arcebispo de Nyeri, no Quênia, Dom Antonio Muheria, sobre o incêndio na Hillside Endarasha Academy, no qual perderam a vida 17 crianças e cerca de 70 estão desaparecidas.

A proximidade espiritual do Papa



Francisco, diz o texto, “expressa sua proximidade espiritual a todos aqueles que estão sofrendo os efeitos desta calamidade, especialmente os feridos e as famílias enlutadas”. O Papa, portanto, “confia as almas dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso”, oferecendo suas orações por todos os envolvidos na prestação de assistência e invocando as bênçãos do Senhor para conceder força, paz e consolo.

Três dias de luto

O incêndio na Hillside Endarasha Academy começou por volta da meia-noite de quinta-feira (5) em um dormitório onde mais de 150 meninos estavam dormindo. A escola, que acomoda cerca de 800 alunos com idades entre 9 e 13 anos, está localizada em uma área semi-rural a cerca de 170 km ao norte da capital Nairóbi. De acordo com as autoridades, 14 ficaram feridas, enquanto 70 crianças ainda estão desaparecidas, embora isso não signifique que estejam mortas ou feridas. O presidente William Ruto declarou três dias de luto nacional a partir de segunda-feira pelo que ele chamou de “tragédia inimaginável”.