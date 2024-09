Papua Nova Guiné, os testemunhos das realidades eclesiais

No santuário de Maria Auxiliadora, em Port Moresby, o Papa ouviu os testemunhos de uma religiosa, de um sacerdote e de representantes dos catequistas e do Sínodo sobre a sinodalidade.

Lorena Leonardi – Vatican News



O desafio de se comunicar com os pobres e com aqueles que estão nas periferias, a fadiga para integrar a fé católica e a identidade cultural, o compromisso de transmitir o entusiasmo da missão aos jovens, a sinodalidade a ser tecida na cultura em evolução de Papua Nova Guiné. Esses são os temas fundamentais que emergiram dos testemunhos - de uma freira, de um sacerdote, de representantes dos catequistas e do Sínodo - que o Papa Francisco ouviu no santuário de Maria Auxiliadora em Port Moresby, durante o encontro com os bispos de Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e catequistas, que se realizou na manhã deste sábado, 7 de setembro.

Na linha de frente em prol das mulheres



A primeira a falar foi a irmã Lorena Jenal, que na diocese de Mendi acompanha as atividades da Casa da Esperança, um local de refúgio e cura para vítimas de acusações de bruxaria e maleficência. Graças ao trabalho conjunto com líderes comunitários, famílias, diferentes denominações, defensores dos direitos humanos, a polícia, oficiais de justiça e advogados, explicou a consagrada, eles trabalham “para proteger as mulheres de falsas acusações e extorsão”. A abordagem holística com aconselhamento, terapia, ajuda médica, psicológica, financeira e emocional ajudou até agora 250 mulheres, incluindo Maria, que chegou em 2017 depois de ser torturada e queimada “tão gravemente que não sabíamos se poderíamos salvar sua vida”. Embora os membros da família não a visitassem “por medo e vergonha”, lembra a mulher consagrada, “nós os encontrávamos toda semana e os informávamos sobre o progresso”, até que eles perceberam seu sofrimento. Ao voltar para casa e mais tarde ser considerada inocente pelo tribunal, Maria, relatou a freira, tornou-se uma “testemunha da importância do amor e do perdão entre todas as pessoas: hoje ela trabalha em nossa equipe e luta pelos direitos humanos, pela dignidade e pela igualdade das mulheres”.

Uma integração difícil



A própria “vocação adulta” e um caminho como seminarista cheio de obstáculos foram relatados pelo padre Emmanuel Moku, hoje com 64 anos e ordenado sacerdote aos 52. No centro de seu testemunho estavam os problemas que ele enfrentou como seminarista em um contexto de grande pressão. “Quando escolhi o sacerdócio, colocando-o à frente de minhas normas culturais, fui ridicularizado e rejeitado”, sendo chamado de ‘um desperdício de recursos humanos’, apontou ele, porque ‘meu clã esperava que um homem se tornasse pai e trabalhasse para alimentar seu povo’. Embora a situação tenha melhorado desde sua ordenação, não faltam desafios em um contexto em que é difícil integrar a fé católica com a identidade cultural, especialmente, enfatizou ele, “para comunicar o duplo propósito do casamento - companheirismo para toda a vida e o cuidado e a educação dos filhos - e para apoiar os jovens que lutam para poder abraçar sua vocação religiosa”.

Em contato com as pessoas



Para James Etariva, um catequista de 68 anos do distrito de Goilala, na província central de Papua Nova Guiné, a melhor coisa é “andar pelas aldeias e servir as pessoas, incentivar as crianças em sua catequese e ter amizade com todos”. Em seus longos anos de serviço - ele começou em 1982 na paróquia da Sagrada Família, na Arquidiocese de Port Moresby, e se formou como catequista em tempo integral em 1997 - ele enfrentou muitas dificuldades, desde a falta de recursos até o equilíbrio das responsabilidades familiares e as viagens, até mesmo a pé, para chegar às comunidades mais distantes.

Crescer na sinodalidade



Por fim, Grace Wrakia, uma leiga de uma família católica de terceira geração e mãe de três filhas que criou sozinha, apresentou algumas reflexões pessoais sobre a sinodalidade. Falando da participação no Sínodo sobre sinodalidade como “uma das maiores honras” de sua vida, Grace se perguntou até que ponto esse método poderia encontrar expressão na “cultura em evolução” de Papua Nova Guiné. O desejo é ver “mulheres como parceiras e cooperadoras”, jovens “não ignorados ou negligenciados”, mas “acolhidos com corações e mentes abertos”, padres e religiosos não mais considerados “grandes homens”, mas “líderes servidores”, e leigos como participantes ativos na vida da Igreja e não apenas “espectadores”. Mais uma vez, embora consciente da natureza gradual do processo em seu país, a testemunha confidenciou ao Papa o sonho de uma política eclesiástica que acolha a diversidade, para uma fusão real dos aspectos sinodais com a vida da Igreja local.