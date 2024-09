Papa confia a Salus Populi Romani viagem a Luxemburgo e Bélgica

Papa Francisco em oração diante do ícone mariano

Como costuma fazer antes de suas viagens internacionais, Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior na tarde desta quarta-feira para confiar à Virgem a visita que fará aos dois países europeus, de quinta-feira, 26 de setembro, até domingo, 29.

Vatican News



Cento e vinte visitas. Uma mensagem postada nas redes pela Basílica de Santa Maria Maior recorda a cifra alcançada pelo Papa com sua nova visita, na tarde, desta quarta-feira, ao antigo templo mariano no centro de Roma, às vésperas da 46ª Viagem Apostólica que o levará, até domiongo, 29 de setembro, ao coração da Europa.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou com um post no Telegram que Francisco “ficou em oração, como sempre, diante do ícone da Virgem Salus populi romani, confiando-lhe a sua próxima Viagem Apostólica ao Luxemburgo e à Bélgica. Ao final, retornou ao Vaticano."