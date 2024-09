Papa agradece a Nossa Senhora pela viagem à Bélgica e Luxemburgo

Papa Francisco faz parada na Basílica de Santa Maria Maior ao retornar a Roma, para agradecer a Nossa Senhora pela proteção durante sua 46ª Viagem Apostólica aos países europeus de Bélgica e Luxemburgo.

Vatican News

Ao retornar ao Vaticano neste domingo, 29/09, vindo do Aeroporto de Fiumicino, o Papa Francisco fez uma breve visita à Basílica de Santa Maria Maior. De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, o Santo Padre fez uma pausa para rezar diante do ícone de Maria Salus Populi Romani, para expressar sua gratidão pela proteção materna da Virgem Maria durante sua Viagem Apostólica a Luxemburgo e à Bélgica.

Em seguida, o Papa Francisco foi diretamente à sua residência, a Casa Santa Marta, no Vaticano. Ao longo de seu pontificado, o Santo Padre transformou em tradição a visita à Basílica Mariana em Roma, tanto antes quanto após suas Viagens Apostólicas.