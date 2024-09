Papa retorna a Roma após viagem a Luxemburgo e Bélgica

O avião papal partiu da Base Aérea Militar Belga de Melsbroek às 13h21, com o pouso no aeroporto romano de Fiumicino às 15 horas locais.

Vatican News

O Papa Francisco chegou a Roma às 15h00 locais, após o voo de aproximadamente duas horas. A aterrissagem ocorreu no Aeroporto de Fiumicino, encerrando sua 46ª Viagem Apostólica.

Partida da Bélgica

As notas de "John Brown's Body", com o icônico refrão "Glory Glory Aleluia", entoadas na pista da Base Aérea de Melsbroek, serviram como trilha sonora e despedida final do Papa da Bélgica, que ocorreu pouco menos de uma hora após a conclusão da Missa celebrada diante de quase 40 mil pessoas no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Após assinar o Livro de Honra na Sala VIP da base militar — na qual afirmou “estar sempre a serviço da paz na Bélgica, na Europa e no mundo inteiro” — Francisco atravessou a pista onde estava posicionada a Guarda de Honra e, em seguida, embarcou no A321 Neo da Brussels Airlines. O avião, com a comitiva papal e os jornalistas a bordo, decolou às 13h21, com pouco mais de meia hora de atraso em relação ao previsto, em uma rota de cerca de 1.200 km.

Agradecimento pelos gestos de fraternidade

No telegrama enviado ao sobrevoar a Bélgica, o Papa agradeceu novamente à família real e à população "pelos inúmeros gestos de hospitalidade e fraternidade" que lhe "foram dirigidos durante os dias da visita".