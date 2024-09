Em livro, os diálogos do Papa com os jesuítas de todo o mundo

O livro editado pelo padre Antonio Spadaro SJ, publicado pela LEV e Garzanti, reúne 18 conversas entre Francisco e membros da Companhia de Jesus que ocorreram durante suas Viagens Apostólicas.

“Sejam ternos, sejam corajosos” é o título do livro publicado pela Garzanti e pela Livraria Editora Vaticana, nas livrarias desde a terça-feira, 17 de setembro, no qual o padre Antonio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, reúne 18 conversas do Papa Francisco com os jesuítas em encontros realizados durante suas Viagens Apóstólicas.

O sentido da missão

O título recorda as palavras que o próprio Francisco dirigiu em fevereiro de 2022 a um grupo de confrades que encontrou na República Democrática do Congo, deixando uma mensagem de amor que é também uma declaração de comprometimento. Além disso, precisamente no diálogo privado com os membros da Companhia de Jesus durante as suas Viagens Apostólicas pelo mundo, o Pontífice conseguiu muitas vezes expressar o significado mais profundo da sua missão.

Os valores do pontificado

Padre Spadaro, acompanhando-o em suas viagens, testemunhou estes momentos de partilha e familiaridade e reuniu no volume as dezoito conversas realizadas até agora. Comunicam e reavivam os valores fundadores do pontificado de Francisco: da graça à consolação, da liberdade à esperança, até à disponibilidade de abrir-se sem medo à renovação - na fé, bem como no direito e na moral - e acima de tudo demonstrar a proximidade e a compaixão em relação aos outros, que são a marca do “estilo de Deus”.

A apresentação

No próximo domingo, 22 de setembro, às 15h, o padre Antonio Spadaro apresentará o livro em Pordenonelegge, no Auditório do Istituto Vendramini, em diálogo com Massimo Recalcati.