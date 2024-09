O Papa aos jovens: construam um mundo mais compassivo, harmonioso e fraterno

O Papa com os membros do Movimento Internacional de Estudantes Católicos "Pax Romana" (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Em seu discurso a uma delegação do Movimento Internacional de Estudantes Católicos "Pax Romana", Francisco retomou alguns trechos da Exortação Apostólica pós-sinodal Christus vivit, exortando as novas gerações a tornarem-se protagonistas «da revolução da caridade e do serviço». Uma mudança que promova "um senso de cidadania global e incentive a ação no âmbito local".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco encontrou-se, na manhã desta sexta-feira (20/09), na Sala do Consistório, no Vaticano, com cerca de oitenta e cinco membros do Movimento Internacional de Estudantes Católicos "Pax Romana".

Ouça e compartilhe

O Pontífice iniciou o seu discurso, manifestando apreço ao Movimento Internacional de Estudantes Católicos "Pax Romana" pelo seu "compromisso na promoção da justiça social e no desenvolvimento humano integral, inspirado na fé católica e na sua visão de um mundo cada vez mais conforme ao plano de amor de Deus para a família humana".

Construir um mundo mais compassivo, harmonioso e fraterno

Seguindo as reflexões do Sínodo de 2018 sobre os jovens, o Papa encorajou os jovens a serem, em particular, «protagonistas da revolução da caridade e do serviço», conforme escrito na Exortação Apostólica pós-sinodal Christus vivit.

"Sua presença e suas atividades - em ambientes acadêmicos, nos locais de trabalho ou nas ruas das cidades - buscam esse objetivo, trabalhando para construir um mundo mais compassivo, harmonioso e fraterno", disse Francisco, pensando no trabalho de educação e formação realizado nos centros do Movimento Internacional de Estudantes Católicos "Pax Romana" situados "na França, Tailândia e Quênia, com base no testemunho do Evangelho e na Doutrina Social da Igreja".

Ano Santo de 2025, ocasião especial de renovação pessoal

"Promovendo um senso de cidadania global e incentivando a ação no âmbito local, este Movimento prepara os jovens para aprofundar a compreensão das questões sociais mais urgentes de nosso tempo e os capacita a promover mudanças efetivas em suas próprias comunidades, servindo assim como fermento evangélico", disse ainda o Papa, acrescentando:

Nestes dias, enquanto avançamos no atual Sínodo sobre a Sinodalidade, gostaria de encorajá-los, individualmente e em conjunto, a se envolverem no percurso sinodal da Igreja, feito de caminho partilhado, de escuta, de participação e compromisso num diálogo aberto ao discernimento e, portanto, a estarem atentos à voz suave do Espírito Santo.

“Também os encorajo a acolher a próxima celebração do Ano Santo de 2025 como uma ocasião especial de renovação pessoal e de enriquecimento espiritual em união com toda a Igreja.”

Somos peregrinos a caminho

Francisco sublinhou ainda que "o símbolo eloquente da Porta Santa atravessada pelos fiéis, aqui em Roma e em todas as Igrejas locais, nos lembra que somos todos peregrinos, todos a caminho, chamados juntos a uma união mais profunda com o Senhor Jesus e à disponibilidade para o poder da sua graça, que transforma nossas vidas e o mundo em que vivemos".

"Queridos jovens amigos, espero que sua presença em Roma e nosso encontro de hoje sejam uma fonte de inspiração renovada para o seu compromisso de «trabalhar pelo desenvolvimento da paz, da harmonia, da justiça, dos direitos humanos e da misericórdia, e para a propagação do Reino de Deus neste mundo»", disse o Papa, citando mais um trecho da Exortação Apostólica pós-sinodal Christus vivit.

Francisco confiou os membros do Movimento Internacional de Estudantes Católicos "Pax Romana" à intercessão de Maria, Rainha da Paz, e do Beato Pier Giorgio Frassati, que o Pontífice espera contar entre os santos no próximo Ano Santo.