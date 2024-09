O Papa na Indonésia, Francisco conversa com o presidente Widodo

O encontro privado ocorreu na presença do Ministro das Relações Exteriores da Indonésia e do Secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, dom Paul Richard Gallagher.

O Papa Francisco, na varanda do Palácio Presidencial de Jacarta, conversou em privado com o presidente, Joko Widodo, que deixa o poder, e a quem fez uma visita de cortesia.



Encontro do Papa com o presidente Widodo

O presidente Joko Widodo, também conhecido como Jokowi, 63 anos, casado e pai de três filhos, deixará o cargo em 20 de outubro, no final de seu segundo e último mandato, não podendo concorrer novamente dará lugar ao seu sucessor, eleito em 14 de fevereiro, Prabowo Subianto, do Partido da Grande Indonésia. Subianto esteve presente nesta manhã de quarta-feira no encontro do Papa com as autoridades da Indonésia

Francisco assinou o livro de honra no Palácio Presidencial da Indonésia, escrevendo a seguinte frase:

“Imerso na beleza desta Terra, um lugar de encontro e diálogo entre diferentes culturas e religiões, desejo que o povo indonésio cresça na fé, na fraternidade e na compaixão. Deus abençoe a Indonésia!”