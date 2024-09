Uma imagem distribuída pelo Ministério do Interior do Irã mostra um túnel numa mina de carvão em Tabas, na província iraniana de Khorasan

O pesar do Papa pelo desastre na mineração no Irã

Pelo menos 50 pessoas morreram numa explosão em uma mina de carvão no nordeste do país. As autoridades acreditam que os trabalhadores presos na mina não sobreviveram.

Vatican News Num telegrama assinado pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Papa Francisco expressa suas condolências pelas vítimas da explosão numa mina de carvão em Tabas, no nordeste do Irã. O acidente, que ocorreu na noite de sábado, 21 de setembro, deixou pelo menos 50 mortos. Várias pessoas ainda estão desaparecidas. Ouça e compartilhe Francisco assegura “suas orações por aqueles que morreram e por suas famílias enlutadas”, expressando “sua solidariedade espiritual aos feridos”. O Papa “invoca sobre todos os afetados por essa tragédia” as bênçãos divinas “de força, consolação e paz”. O acidente De acordo com a mídia iraniana, a explosão ocorreu enquanto cerca de setenta pessoas trabalhavam no local e foi causada por um vazamento de metano. As autoridades acreditam que os trabalhadores presos na mina não sobreviveram. Esse é um dos piores desastres de mineração da história recente do Irã. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, ordenou a abertura de uma investigação. Segundo fontes locais, a mina não adotou as medidas de segurança exigidas pelas normas iranianas. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui