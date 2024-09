Rumo à Ásia e Oceania, Papa envia telegrama a 11 países

No voo direto a Jacarta, na Indonésia, e por mais de 13 horas de viagem, Francisco dirige mensagem aos chefes de Estado dos países sobrevoados: a começar pela própria Itália e depois Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Turquia, Irã, Paquistão, Índia e Malásia.

Andressa Collet - Vatican News



A viagem mais longa do pontificado do Papa Francisco, de 12 dias, atravessando quatro países entre Ásia e Oceania, começou nesta segunda-feira (02/09) ao completar um voo até Jacarta, na Indonésia, que durou mais de 13 horas. O Pontífice partiu da Itália para cumprir agenda de uma missão internacional focada na proximidade com os fiéis e no diálogo inter-religioso para a construção de uma realidade mais fraterna e solidária.

Durante o voo, porém, a mensagem do Papa foi dirigida a chefes de Estado de 11 países sobrevoados: a começar pela própria Itália e depois Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Turquia, Irã, Paquistão, Índia e Malásia. Ao deixar o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Fiumicino, na grande Roma, Francisco enviou um telegrama ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, prestes a partir para a viagem onde irá encontrar os "irmãos na fé e todos aqueles que, naquelas nações ricas em valores humanos e espirituais, foram testemunhas da comunhão solidária e do diálogo, mesmo em tempos e situações marcados pela provação". A saudação ao presidente e ao povo italiano veio acompanhada de cordiais votos de paz e prosperidade.

Os outros telegramas foram dirigidos em língua inglesa, primeiro ao presidente da República da Croácia, Zoran Milanović, em Zagreb. Francisco disse rezar pelo povo e "invocou bênçãos de sabedoria e unidade" sobre a nação.

Ao sobrevoar o espaço aéreo da Bósnia-Herzegovina no início da viagem apostólica à Indonésia, Francisco se dirigiu ao presidente Denis Bećirović em Sarajevo: assegurou oração e invocou sobre o país as bênçãos de "paz e saúde".

Já ao presidente da República da Sérvia em Belgrado, Aleksandar Vučić, enviou saudações aos cidadãos e disse rezar "para que Deus Todo-Poderoso abençoe generosamente a nação com os dons da solidariedade e da paz". Ao presidente de Montenegro, Jakov Milatović, Francisco recordou com alegria da visita do chefe de Estado no Vaticano no início do ano e disse que reza para que a nação "possa desfrutar de harmonia e paz fraternas".

Ao sobrevoar a Bulgária, Franciscou saudou o presidente em Sófia, Rumen Radev, e também lembrou com carinho da recente visita do chefe de Estado no Vaticano, assegurando "orações pela prosperidade da nação".

Já ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, em Ancara, o Papa recordou do recente encontro na Itália com o chefe de Estado, durante o summit do G7. O Pontífice escreveu ainda que reza ao povo do país, invocando "abundantes bênçãos divinas". Ao sobrevoar o Irã, Francisco saudou o presidente do país, Masoud Pezeshkian, em Teheran, e toda a população, rezando para que Deus "abençoe abundantemente o país com o dom da paz".

Ao sobrevoar a República Islâmica do Paquistão, o Papa enviou um telegrama ao presidente em Islamabad, Asif Ali Zardari, dizendo rezar "para que a nação seja abençoada com fraternidade e paz". Já através da presidente Droupadi Murmu da República da Índia, em Nova Delhi, o Papa saudou o povo indiano, rezando "para que o Todo-Poderoso conceda abundantes bênçãos de paz e saúde".

Por fim, antes de chegar à Jacarta, na Indonésia, Francisco enviou um telegrama ao sultão Ibrahim Iskandar, o 17º monarca da Malásia, dizendo: "assegurando-lhes minhas orações pelo bem-estar da nação, invoco sobre todos vocês as bênçãos divinas da unidade e da paz".