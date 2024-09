Francisco: a falta de fraternidade no mundo é que causa sofrimento

Já está nas bancas o livro "Fraternità", de Enzo Bianchi, que ganho prefácio do Papa Francisco. Infelizmente, escreve o Pontífice, "a fraternidade é o que mais falta em nossa convivência, e é precisamente a sua ausência que causa sofrimento. Sem a fraternidade, a igualdade e a liberdade permanecerão sempre valores ameaçados, fracos e facilmente contraditórios".

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco assina prefácio do livro "Fraternità" (na tradução livre "Fraternidade"), do fundador da Comunidade de Bose, Enzo Bianchi, publicado pela editora Enaudi e disponível nas bancas em língua italiana a partir desta terça-feira (17/09). No texto, o Pontífice começa logo definindo a fraternidade como "a resistência à crueldade do mundo", "à rivalidade que leva à violência e à guerra".

“Infelizmente, a fraternidade é o que mais falta em nossa convivência, e é precisamente a sua ausência que causa sofrimento. Sem a fraternidade, a igualdade e a liberdade permanecerão sempre valores ameaçados, fracos e facilmente contraditórios. Certamente, a fraternidade deve ser decidida por uma escolha: a rejeição da exclusão, o desejo da reconciliação, o desejo de uma profunda comunhão humana.”

O autor Enzo Bianchi, que para fundar a comunidade monástica viveu três anos em solidão para um caminho de reflexão e trabalho, mostra no livro recém lançado "que a fraternidade é a vocação da humanidade". Francisco reconhece ainda a "sua habitual profundidade humana e inteligência espiritual" para desenvolver a obra que trata da importância de nos relacionarmos uns com os outros:

"O grande dom que podemos receber é o outro: próximo ou distante, conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo. Se estivermos um ao lado do outro, sempre teremos à nossa frente um irmão, uma irmã e sentiremos que temos uma vocação: deixar de dizer 'eu' para dizer 'nós', para viver juntos."