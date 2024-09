Vaticano: Fundação Centesimus Annus Pro Pontifice tem novo presidente

Paolo Garonna, professor de política econômica em universidade italiana e membro do Conselho de Administração da própria Fundação Centesimus Annus Pro Pontifice desde 2015, sucede a professora Anna Maria Tarantola.

Andressa Collet - Vatican News



O Vaticano nomeou nesta segunda-feira (02/09) Paolo Garonna como novo presidente da Fundação Centesimus Annus Pro Pontifice, sucedendo Anna Maria Tarantola que estava à frente da instituição desde março de 2019, além de ter sido membro do Conselho de Administração desde 2015. Segundo um comunicado de imprensa da própria fundação, a professora, que já foi vice-diretora geral de Banca D'Italia e presidente da empresa pública de comunicação da RAI na Itália, não tem intenção de ser renovada ao término do seu mandato por motivos pessoais.

A Fundação Centesimus Annus Pro Pontifice com novo presidente é uma instituição que visa colaborar com o estudo e a divulgação da doutrina social cristã, assim como promovê-la entre pessoas qualificadas com compromisso empresarial. Dessa forma, incentiva iniciativas para desenvolver a presença e o trabalho da Igreja Católica nas várias esferas da sociedade, também promovendo a coleta de fundos para apoiar as atividades da Santa Sé.

Paolo Garonna, membro do Comitê Científico da fundação desde 2008, é professor de política econômica na Universidade LUISS Guido Carli, em Roma. Formado pela Universidade La Sapienza, também de Roma, realizou estudos e pesquisas nos na Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e na Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha. Além disso, também foi vice-secretário executivo da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, diretor-geral do ISTAT, economista-chefe da Confindustria e secretário-geral da Federação de Bancos, Seguros e Finanças da Itália. Paolo Garonna é autor de estudos e publicações sobre a Doutrina Social da Igreja, economia e finanças.