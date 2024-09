Mais um apelo do Papa contra ataques no Líbano: efeitos devastadores na população

Ao final da missa em Bruxelas, Francisco declarou-se preocupado com os bombardeios no Líbano, pedindo o fim das hostilidades na região. O Pontífice falou ainda do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado e anunciou a abertura da causa de beatificação do Rei belga Balduíno.

Ao final da missa em Bruxelas, o Papa agradeceu a acolhida que recebeu seja das autoridades, seja da população belga e recordou que este domingo, 29 de setembro, se celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, com o tema “Deus caminha com seu povo”.

"Deste país, a Bélgica, que foi e ainda é destino de tantos migrantes, renovo meu apelo à Europa e à comunidade internacional para que considerem o fenômeno migratório como uma oportunidade de crescerem juntos em fraternidade, e convido todos a verem em cada irmão e irmã migrante o rosto de Jesus, que se fez hóspede e peregrino entre nós."

Na sequência, o Pontífice mais uma vez expressou sua preocupação com a ampliação e a intensificação do conflito no Líbano.

"O Líbano é uma mensagem, mas neste momento é uma mensagem atormentada e essa guerra está tendo efeitos devastadores sobre a população: muitas, muitas pessoas continuam a morrer dia após dia no Oriente Médio. Rezemos pelas vítimas, por suas famílias, rezemos pela paz. Peço a todas as partes que cessem imediatamente o fogo no Líbano, em Gaza, no restante da Palestina e em Israel. Libertem os reféns e permitam a ajuda humanitária. Não vamos nos esquecer da martirizada Ucrânia."

Por fim, uma boa notícia para os belgas. o Papa anunciou que, ao regressar a Roma, iniciará o processo de beatificação do Rei Balduíno: "Que seu exemplo de homem de fé ilumine os governantes. Peço que os bispos belgas se comprometam com essa causa".

Antes de rezar o Angelus, Francisco afirmou que esta oração, muito popular nas gerações passadas, merece ser redescoberta: "É uma síntese do mistério cristão, que a Igreja nos ensina a inserir no meio de nossas ocupações diárias. Eu a dou a vocês, especialmente aos jovens, e confio todos vocês à nossa Mãe Santíssima, que é representada aqui, ao lado do altar, como a Sede da Sabedoria. Sim, precisamos da sabedoria do Evangelho! Invoquemo-la com frequência ao Espírito Santo. Obrigado a todos vocês! E avante, 'en route, avec Espérance' (Em caminho com esperança - lema da visita à Bélgica)!"