Papa participa da "mini JMJ" de Bruxelas

Evento foi organizado em concomitância com a visita papal, reunindo jovens da região.

Vatican News

Ao final do encontro com seus irmãos jesuítas, o Papa foi ao ginásio de Bruxelas saudar os cerca de seis mil jovens reunidos para o "Hope Happening", um espécie de "mini JMJ" organizada em concomitância com a visita papal.

Organizado por cerca de 40 associações juvenis, o evento conta com o apoio da Conferência Episcopal da Bélgica e prepara os jovens para a missa domenical presidida pelo Pontífice.

A presença de Francisco foi rápida, mas foi suficiente para entusiasmar ainda mais os jovens, que foram convidados a "fazer barulho": "E se você encontrar um jovem assim (faz o gesto de sentar), esse jovem é chato, não tem juventude. Eu lhes dou um conselho: vão em frente, façam barulho, tenham sempre a memória do Senhor e a memória com a oração. Nos vemos amanhã!".