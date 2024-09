Airbus A321 da Ita Airways pronto a decolar rumo ao Aeroporto de Luxemburgo (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papa rumo a Luxemburgo, primeira etapa da 46ª Viagem Apostólica do Pontificado

O primeiro compromisso oficial do Santo Padre em Luxemburgo será a visita ao Grão Duque de Luxemburgo, no Palácio Palácio Grão-Ducal, seguido pelo encontro com o primeiro-ministro. Após o Papa se deslocará até o Cercle Cité para o Encontro com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático.

Vatican News Às 8h29 min desta quinta-feira, 26 de setembro, o voo A321 Neo/AZ² decolou do Aeroporto Fiumicino, em Roma, rumo à Luxemburgo, primeira etapa da 46ª Viagem Apostólica do Pontificado de Francisco, onde ficará até 18h15 de hoje, quando então partirá para a Bélgica. Por volta das 7 horas da manhã, antes de se dirigir ao aeroporto romano, como sempre faz antes de cada viagem, o Santo Padre recebeu na Casa Santa Marta dez pessoas em situação de rua, mulheres e homens que encontram abrigo durante a noite sob a Colunata de Bernini da Praça de São Pedro e em ruas das cercanias. Os sem-teto estavam acompanhados pelo cardeal Konrad Krajewski, esmoler do Santo Padre. Leia também 23/09/2024 No coração da Europa para falar de paz, clima e migração: o Papa na Bélgica e em Luxemburgo O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, ilustrou os detalhes da 46ª viagem apostólica de Francisco aos dois países, sedes das instituições financeiras e ... "Pour servir" é o lema da viagem a Luxemburgo e refere-se a Cristo, que veio "não para ser servido, mas para servir". Assim, seguindo o exemplo de seu Mestre, a Igreja é chamada a estar a serviço da humanidade. Já o lema da visita à Bélgica é “En route, avec Espérance” ("No caminho, com esperança"), que ressoa como um chamado a caminharmos juntos na estrada que é a história do país, mas é também o Evangelho, o caminho de Jesus Cristo, nossa Esperança. O primeiro compromisso oficial do Santo Padre em Luxemburgo será a visita ao Grão Duque de Luxemburgo, no Palácio Palácio Grão-Ducal, seguido pelo encontro com o primeiro-ministro. Após o Papa se deslocará até o Cercle Cité para o Encontro com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático. Luxemburgo e Bélgica, dois países são sedes de instituições financeiras e administrativas da União Europeia e adquiriram um peso político maior nos últimos anos. O tema da paz será central nesta nova peregrinação de Francisco, precisamente em um contexto em que o continente corre o risco de ser arrastado novamente para um conflito. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Photogallery Papa se despede das autoridades presentes na pista do Aeropoto Fiumicino Papa no elevador Papa saúda funcionário do aeroporto antes do embarque Francisco saúda a tripulação do voo Papa durante o embarque Papa saúda autoridades militares na pista do Aeroporto Fiumicino Pista do aeroporto Fiumicino na perspectiva de dois Carabinieri Avião da Ita Airways que leva o Papa a Luxemburgo Voo pronto para decolar O embarque do Papa rumo a Luxemburgo