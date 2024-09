Papa ao 'Vitae Colloquium 2024': façam muito mais barulho

Francisco incentivou empresários e líderes globais que participaram de um encontro internacional da 'Vitae Global Foundation', uma organização que promove a fé através das artes, dos meios de comunicação e do entretenimento.

Felipe Herrera-Espaliat - Vatican News

Não um pouco, mas “muito mais barulho”, pediu o Papa Francisco aos participantes do Vitae Colloquium 2024, num encontro privado com o Pontífice no final de agosto. Empresários e líderes de diferentes áreas foram convidados pela Vitae Global Foundation, com sede na Argentina, para discutir como promover novas formas de evangelização por meio das artes, dos meios de comunicação e da indústria do entretenimento. Há dois anos, eles já haviam se reunido com o Papa, apresentando artistas renomados de todo o mundo. Agora, com muitos projetos em andamento, eles receberam do Pontífice um novo ímpeto para a missão.

“O Papa nos disse: 'façam muito mais barulho, mais, mais, mais'”, disse Luis Quinelli, presidente da Vitae, que ficou impressionado com a enorme energia que Francisco emana (veja a entrevista). Esse desafio assumirá a forma de uma série de eventos chamados Vitae Fest, festivais de evangelização marcados por música e teatro. Nos próximos meses, haverá o Vitae Fest México e o Vitae Fest Los Angeles, enquanto para o Jubileu de 2025 o festival chegará a Roma e será realizado na grande esplanada do Circo Massimo. Quinelli também revelou que o Papa concordou em participar de um documentário que contará sobre as lutas e os desafios da juventude de hoje.

O Vitae Colloquium 2024 reuniu representantes de países como EUA, México, Espanha, França, Argentina e Inglaterra para refletir sobre os desafios enfrentados pelas novas gerações. Os participantes expressaram compromisso com a Visão 2033 da Vitae Global Foundation, que busca alcançar um bilhão de jovens com a mensagem de Jesus. Esse objetivo segue a Agenda 2033 promovida pelo Papa Francisco, o aniversário de dois mil anos da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Entrevista com Luis Quinelli, presidente da 'Vitae Global Foundation'