Francisco: que as religiões ajudem a sociedade a superar a violência e a indiferença

Nesta quinta-feira, 05/09, o Papa visitou a Mesquita Istiqlal em Jacarta, na Indonésia, para um encontro inter-religioso. O Pontífice destacou em seu discurso o "grande dom" do povo indonésio de trabalhar pelo diálogo, respeito mútuo e convivência harmoniosa aos quais todos somos chamados.

Thulio Fonseca – Vatican News

O Papa Francisco iniciou o terceiro dia de sua viagem apostólica à Ásia e Oceania na manhã desta quinta-feira, 5 de setembro, com uma visita à Mesquita Istiqlal, localizada em Jacarta, capital da Indonésia, para um encontro inter-religioso na maior mesquita do sudeste asiático. O Grande Imã, Dr. Nasaruddin Umar, recebeu o Santo Padre e no evento também foi assinada a Declaração Conjunta de Istiqlal 2024, que destaca que os valores comuns a todas as tradições religiosas devem ser efetivamente promovidos para "derrotar a cultura da violência e da indiferença" e promover a reconciliação e a paz.

O caminho comum rumo à luz

Após a chegada do Santo Padre, diante do "túnel da amizade" que liga a Mesquita à Catedral de Nossa Senhora da Assunção, símbolo de fraternidade entre as religiões, Francisco, em uma saudação, pronunciou as primeiras palavras de reconhecimento do caminho comum que a sociedade indonésia percorre “rumo à plena luz”. Um percurso que ocorre também graças a essa passagem subterrânea, iluminada pela amizade, pela concórdia e pelo apoio mútuo.

"Perante tantos sinais de ameaça, face aos tempos sombrios, contrapomos o sinal da fraternidade que, acolhendo o outro e respeitando a sua identidade, o incentiva a percorrer um caminho comum, feito de amizade e rumo à luz."

Anseio pelo infinito

Em seguida, sob uma tenda do lado de fora da Mesquita, um trecho do Alcorão cantado por uma jovem com deficiência visual e a leitura de um texto do Evangelho introduziram o encontro. Em seu discurso, o Papa agradeceu ao Grande Imã por sua cordialidade e hospitalidade, e por lembrar a todos como este local de culto e oração é "uma grande casa para a humanidade", onde as pessoas podem tirar um tempo para se lembrar do "anseio pelo infinito" que carregamos em nossos corações e da necessidade de "buscar um encontro com o divino e experimentar a alegria da amizade com os outros".

Cultivar a harmonia

O Papa prestou homenagem ao "grande dom" dos indonésios em seu trabalho de promover o "diálogo, o respeito mútuo e a convivência harmoniosa entre religiões e diferentes sensibilidades espirituais". E afirmou que a história da Mesquita é um testemunho desses esforços, recordando que um arquiteto cristão local, Friedrich Silaban, venceu o concurso de design para sua construção. Francisco encorajou-os a cultivar esse dom todos os dias, "para que as experiências religiosas possam ser pontos de referência para uma sociedade fraterna e pacífica".

Encontro e diálogo

O "Túnel da Amizade" que conecta a Mesquita Istiqlal e a Catedral de Santa Maria da Assunção também representa "um sinal eloquente", observou o Papa, pois esses dois locais de culto não apenas se enfrentam, mas estão ligados um ao outro, permitindo "encontro e diálogo, uma verdadeira experiência de fraternidade". Segundo Francisco, cada um de nós, em nossa jornada espiritual, deve caminhar em busca de Deus e contribuir para construir sociedades abertas, fundadas no respeito recíproco e no amor mútuo, capazes de se proteger contra a rigidez, o fundamentalismo e o extremismo, que são sempre perigosos e nunca justificáveis".

Olhar com profundidade

O "caminho comum da amizade" empreendido com o incentivo dos líderes religiosos e apoiado pelos líderes civis e políticos reflete "a bela disposição do povo indonésio", observou o Papa. E nesse caminho devemos "sempre olhar com profundidade" para que possamos realmente encontrar "o que nos une, apesar de nossas diferenças".

"A raiz comum a todas as sensibilidades religiosas, é uma só: a procura de um encontro com o divino, a sede de infinito que o Altíssimo colocou no nosso coração, a busca de uma alegria maior e de uma vida mais forte do que qualquer morte, que anima o caminho da nossa existência e nos impele a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus."

O Papa enfatizou que, ao olhar mais profundamente para nossas vidas, podemos apreciar que, à luz da comum "sede do infinito", podemos descobrir como somos todos irmãos e irmãs, "todos peregrinos, todos a caminho de Deus, além do que nos diferencia".

Cultivar laços de amizade

Francisco sublinhou ainda a importância de preservar os laços de amizade, concentrando-se no que nos une em meio à riqueza de nossa diversidade, enquanto "buscamos a verdade juntos" e podemos aprender com as tradições religiosas uns dos outros e nos unir "para atender às nossas necessidades humanas e espirituais". Também podemos perseguir os mesmos objetivos juntos, observou o Papa, como defender a dignidade humana, ajudar os pobres, promover a paz e proteger o meio ambiente.

Chamados a promover os bons valores

Ao concluir, Francisco disse que "promover a harmonia religiosa em prol da humanidade" é o nosso chamado comum e o título da declaração conjunta acabada de ser assinada. Ao fazê-lo, podemos responder juntos às crises, guerras e conflitos que causam tanto sofrimento, "infelizmente causados, às vezes, pela manipulação da religião". Ao promover efetivamente os valores comuns a todas as tradições religiosas, podemos trabalhar para "derrotar a cultura da violência e da indiferença... e promover a reconciliação e a paz", disse o Papa, citando a Declaração Conjunta de Istiqlal.

"A Indonésia é um grande país, um mosaico de culturas, de etnias e tradições religiosas, uma riquíssima diversidade, que se reflete também na variedade do ecossistema e do ambiente circundante. E se é verdade que hospedam a maior mina de ouro do mundo, saibam que o tesouro mais precioso é a vontade de que as diferenças não se tornem motivo de conflito, mas se harmonizem na concórdia e no respeito mútuo. Harmonia, é isso que vocês fazem. Não percam esse dom! 'Bhinneka Tunggal Ika', unidos na diversidade."