Crianças com deficiência dão uma lição, diz o Papa: deixar que Deus cuide de nós

"Não podemos entender o amor de Jesus se não praticarmos o amor", disse Francisco ao visitar uma escola para alunos con deficiência na capital timorense, aos quais agradeceu por darem uma lição: deixar que Deus cuide de nós!

Vatican News

Deixar que Deus cuide de nós...Para o Papa, é que ensinam as crianças e jovens acolhidos pela escola das Irmãs Alma, especializada em atender alunos com deficiência. A visita esta manhã foi o primeiro compromisso oficial de Francisco esta terça-feira. Aos presentes, o Pontífice dirigiu a seguinte saudação:

"Há uma coisa que sempre me faz pensar: quando Jesus fala do julgamento final, ele diz a algumas pessoas: 'Venham comigo', mas não diz “Venham comigo porque foram batizados, porque foram crismados, porque se casaram na Igreja, porque não mentiram, porque não roubaram...”. E Jesus diz: “Venha comigo porque você cuidou de mim quando eu estava com fome e me deu comida, quando eu estava com sede e me deu de beber, quando eu estava doente e você me visitou”, e assim por diante... Eu chamo isto de 'o sacramento dos pobres'. Um amor que encoraja, que constrói e fortalece.

E é isso que encontramos aqui: amor. Sem amor, isso não pode ser entendido. E é assim que entendemos o amor de Jesus, que deu sua vida por nós. Não podemos compreender o amor de Jesus se não começarmos a praticar o amor. Compartilhar a vida com os mais necessitados é um programa, o programa de vocês, é o programa de todo cristão. Gostaria de agradecer-lhes pelo que fazem e gostaria de agradecer também às meninas, aos meninos, aos jovens e às jovens que nos dão o testemunho de deixar-se cuidar por Deus. Pois são eles que nos ensinam como devemos nos deixar cuidar por Deus. Deixar-nos cuidar por Deus e não pelas muitas ideias, projetos ou caprichos. Deixar-nos cuidar por Deus. E eles são os nossos mestres. Obrigado a vocês por isso."

Ao final do encontro, Francisco cumprimentou os alunos da escola. De modo especial, assinou o diário do jovem Adrian Arcangelo "com a minha benção", escreveu em português.