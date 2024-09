Papa conclui visita a Luxemburgo e inicia nova etapa: Bélgica

Programação oficial na Bélgica terá início na sexta-feira, com o encontro com as autoridades

Vatican News Depois de transcorrer o dia em Luxemburgo, o Papa chegou no início da noite à Bélgica, segunda e última etapa de sua 46a viagem apostólica internacional. Na Base aérea de Melsbroek, Francisco foi recebido pelo núncio apostólico e o chefe de protocolo belga. Aos pés do avião, foi executado o breve hino de boas-vindas "Aux Champs", reservado aos chefes de Estado. Sucessivamente, depois de passar em resenha pela guarda de honra, foi acolhido pelo Rei e pela Rainha e por duas crianças, que lhe ofereceram flores. Não estavam previstos nem discursos nem colóquios privados, que serão realizado na manhã de sexta-feira. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui