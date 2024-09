Papa se despede da Indonésia com gratidão pelos gestos de fraternidade

Francisco finalizou a primeira etapa da sua viagem apostólica, despendindo-se da Indonésia, na Ásia, para continuar sua missão internacional na Oceania, em Papua-Nova Guiné. Durante o voo entre os dois continentes, o Papa enviou um telegrama ao presidente que o acolheu por 4 dias em Jacarta.

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco se despediu da Indonésia nesta sexta-feira (06/09) finalizando a primeira etapa da mais longa viagem apostólica do seu pontificado que começou na segunda-feira (02/09). Serão 12 dias percorrendo 4 países entre dois continentes, a Ásia e a Oceania. De fato, o próximo destino é a capital da Papua-Nova Guiné, Port Moresby, a maior cidade com o principal porto do país que tem no nome uma homenagem ao explorador e navegador britânico John Moresby em 1873.

Durante o voo, que partiu do Aeroporto Internacional de Jacarta no início da mannhã após cerimônia de despedida, o Papa Francisco sobrevoou a Indonésia e enviou um telegrama ao presidente Joko Widodo. Ao concluir a visita de 4 dias ao país, o Pontífice expressou "profunda gratidão" a todos da nação pelo acolhimento "e pelos muitos gestos gentis de fraternidade" que lhe foram dados durante os últimos dias.

E o Papa prosseguiu no telegrama: "ao continuar minha viagem apostólica para Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, passarei pelo espaço aéreo indonésio em várias ocasiões. Em todas elas, lembrarei com carinho do país de vocês". Francisco finalizou invocando "abundantes bênçãos divinas" à nação. O voo do Papa Francisco da Ásia à Oceania, de Jacarta a Port Moresby, durou pouco mais de 6 horas para percorrer 4.693 Km.