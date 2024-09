Papa Francisco já está na Indonésia

Devido ao longo voo, não estão previstos compromissos oficiais na terça-feira.

O Papa já se encontra em Jacarta, depois de 13 horas de voo. Às 11h19 locais, o voo da Ita Airways aterrissou no Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta da capital indonésia, a primeira etapa da viagem à Ásia e Oceania.

Ao deixar a aeronave, o Pontífice foi acolhido pelo Ministro dos Assuntos Religiosos e por duas crianças em trajes tradicionais, segurando flores. Após a saudação das delegações e da Guarda de Honra, o Papa se dirigiu à Nunciatura Apostólica, onde se encontrou com um grupo de doentes, migrantes e refugiados acompanhados pela Comunidade de Santo Egídio e pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados.

Devido à distância, não estão previstos compromissos oficiais na terça-feira.

Papa saúda criança na Nunciatura

Voo papal

Durante o voo, Francisco saudou pessoalmente os cerca de 80 jornalistas a bordo. “Agradeço a vocês por ter vindo a esta viagem. Obrigado por sua companhia, acho que esta é a viagem mais longa que já fiz”, disse o Pontífice. O Papa recebeu alguns presentes, sendo um deles uma tocha usada pelos migrantes para serem interceptados durante a travessia do Mediterrâneo. O objeto foi entregue por Clément Melki, correspondente da agência francesa AFP, enviado por 15 dias para acompanhar o trabalho da ONG Mediteranea Saving Humans a bordo do navio "Mar Jonio". "Isso está no meu coração", respondeu Francisco.

Da jornalista da emissora espanhola Radio Cope, Eva Fernández, o Santo Padre recebeu uma mensagem da família do jovem Mateo, um menino de 11 anos de um vilarejo próximo a Toledo, Mocejon. Mateo foi morto em 18 de agosto passado durante um jogo de futebol com seus amigos. Inicialmente, migrantes foram acusados pelo crime, que depois se descobriu ter sido praticado por um colega com problemas mentais. Eva Fernández deu ao Papa o uniforme do time, uma camiseta vermelha com o número 11, abençoada pelo Pontífice.

Papa conversa com a jornalista Eva Fernández