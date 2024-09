Papa pede "renovada primavera" a capitulares recebidos em audiência

Religiosos e religiosas da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria e das Irmãs do Divino Salvador foram recebidos em audiência conjunta por Francisco no Vaticano na manhã deste 19 de setembro.

Vatican News

Uma renovada primavera! Estes são os votos do Papa aos religiosos e religiosas que participam dos Capítulos Gerais da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria e das Irmãs do Divino Salvador, recebidos esta manhã em audiência no Vaticano.

Antes de seu discurso, Francisco perguntou aos superiores acerca das vocações, ouvindo como resposta uma variedade de países. Em sua saudação, recordou que a realização de um Capítulo não responde a uma lógica humana ou a uma necessidade institucional, mas a uma exigência do seguimento de Cristo. “Sempre implica este seguimento, escutar atentamente aquilo que o Espírito Santo vai sugerindo para viver com fidelidade a identidade e a missão próprias da Congregação.”

Assim como os discípulos, os capitulares são chamados a dar escuta à voz de Jesus, a aprofundar a contemplação e a ser capazes de viver e anunciar o amor de Deus encarnado Nele, de modo especial através do serviço a favor dos mais necessitados e também através da oração eucarística e reparadora.

Somente seguindo Cristo com fidelidade e docilidade, a Congregação poderá gozar de uma “renovada primavera”, que fará resplandecer o carisma no momento atual da história da humanidade. “Que os sagrados Corações de Jesus e Maria os impulsione a encontrar formas sempre novas de testemunho diante dos irmãos e de colaboração com a obra de Deus que se realiza na Igreja”, foram os votos do Pontífice.

Já às Irmãs do Divino Salvador, o Papa fez votos de que saibam caminhar juntas, como o próprio tema do Capítulo sugere. O Pontífice alerta para o perigo das fofocas e a importância da escuta, indicando como modelo Maria, que por sua vez sempre apontou para Jesus.

A exortação final de Francisco é para que os capitulares coloquem em prática uma atenta escuta da vontade de Deus, para dar passos decisivos na sequela de Cristo, que não consiste somente em incorporar uma doutrina, mas em fazer próprio um estilo de vida. O Papa concluiu manifestando sua proximidade e oração neste momento de discernimento.