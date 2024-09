Papa toma café da manhã com refugiados em Bruxelas

Francisco ouviu as histórias de alguns paroquianos assistidos pela Igreja

Vatican News

Não estava no programa, mas o Papa deixou cedo a Nunciatura de Bruxelas na manhã deste sábado para tomar café da manhã na paróquia de Saint-Gilles, na companhia de pessoas que ali recebem assistência, sobretudo refugiados da África e do leste da Europa.

Um deles, Chris, do Togo, contou a Francisco a travessia do Mediterrâneo até a ilha italiana de Lampedusa. Uma viagem durante a qual entoava o canto a Nossa Senhora e que reproduziu diante do Pontífice.

“Estou feliz de ver como o amor alimenta aqui a comunhão e a criatividade. Vocês fabricam até mesmo cerveja. Imagino seja muito boa, à tarde lhes direi", disse o Papa que ganhou do grupo a bebida artesanal.