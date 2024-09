Em 1 minuto, o primeiro dia do Papa na Bélgica

As imagens resumem o primeiro dia da viagem de Francisco a Bruxelas e Louvain: desde a visita aos soberanos e o encontro com as autoridades políticas e civis do país no Castelo de Laeken, até à visita não programada à Casa Saint-Joseph em Bruxelas entre idosos doentes e pobres e as religiosas que os assistem, até a transferência à tarde para a Katholiek Universiteit Leuven para encontro com os professores e posterior visita à praça entre cinco mil fiéis

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui