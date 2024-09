Francisco ao encontrar os participantes da edição de 2023 do "Christmas Contest" (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papa a jovens músicos: cantem a esperança para aqueles que a perderam

O talento das novas gerações está no centro do discurso entregue aos participantes do "Christmas Contest", o concurso promovido pela Fundação Pontifícia Gravissimum Educationis, que reúne canções inéditas de todo o mundo inspiradas no Natal. Francisco recebeu os participantes: “precisamos do talento e da criatividade dos jovens, movidos não pelos ídolos do dinheiro e do sucesso, mas pela paixão pela beleza, pela fraternidade, por Jesus que dá sentido à vida”.

Edoardo Giribaldi - Vatican News "Precisamos do talento dos jovens, da criatividade, movidos não pelos ídolos do dinheiro e do sucesso, mas pela paixão pela beleza, pela fraternidade, pelo Senhor Jesus que salva e dá sentido à nossa vida". Uma mensagem de esperança e de reconhecimento foi expressa pelo Papa Francisco em discurso entregue nesta segunda-feira (23/09) aos participantes do Christmas Contest, o concurso promovido pela Fundação Pontifícia Gravissimum Educationis - Cultura para a Educação, que reúne canções inéditas inspiradas no Natal de todo o mundo, dando às melhores a chance de serem apresentadas no cenário do prestigioso Concerto de Natal no Vaticano. Um concurso que é "oportunidade de crescimento humano" Um concurso descrito por Francisco como "especial", que tem como objetivo ser uma "oportunidade para o crescimento humano": Gostaria de lembrar com vocês, jovens cantores e músicos empenhados em promover os valores do Natal, que o nascimento de Jesus foi acompanhado por um canto celestial: "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados". A vocação artística expressa na juventude O Papa recorda como "a Encarnação de Jesus Cristo" tenha "inspirado inúmeros artistas de todas as línguas e culturas ao longo dos séculos, que traçaram caminhos de fraternidade no mundo". Isso "traz a verdadeira paz ao mundo, e como precisamos dela hoje!", observa Francisco, enfatizando o "talento", bem como a "originalidade", das "histórias" e das "vozes" como ferramentas disponíveis aos participantes para fazer parte "dessa grande trilha". "E é sempre o mesmo Amor de Deus, feito homem em Jesus Cristo, que fala ao coração de vocês", acrescenta Francisco. Durante a juventude, com o desejo de expressar a vocação artística de vocês, no caminho humano e cristão de todos vocês, de diferentes maneiras, sentem a atração do mistério do Amor encarnado e o manifestam por meio do canto e da música. Uma voz para aqueles que perderam a esperança O Papa então indica as vozes dos participantes como uma canção de "esperança", para o benefício "daqueles que a perderam por tantas razões: miséria, doença, guerra, migração forçada, problemas na família, na escola, com os amigos". O desejo final de Francisco é que "alguns desses jovens" possam ser "tocados" pelo testemunho cantado pelos presentes.