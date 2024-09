Audiência Geral: Papa conhece projeto de coroinhas para ajudar crianças em Gaza

O pe. Tancredi Muccioli, pároco na cidade italiana de Grotte di Castro, na região de Viterbo, apresentou a Francisco uma iniciativa dos coroinhas em favor das crianças de Gaza. Na Praça de São Pedro na manhã desta quarta-feira (18/09), também estava Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil, promotora e principal interlocutora dos projetos relativos à celebração, em 2026, do bicentenário das relações diplomáticas com a Santa Sé.

“As crianças de Grotte di Castro... para as crianças de Gaza: vamos ajudá-las a encontrar seu futuro” é o slogan da iniciativa apresentada ao Papa Francisco por Pe. Tancredi Muccioli, pároco da cidade italiana de Viterbo, na Audiência Geral da manhã desta quarta-feira (18/09), na Praça de São Pedro. “No início do verão, alguns jovens coroinhas me propuseram fazer uma coleta para a Terra Santa: juntos pensamos em vender as conhecidas geleias das freiras trapistas de Vitorchiano, enviando a renda para o Patriarcado de Jerusalém”.

“Através das Irmãs do Verbo Encarnado de Bagnoregio, entramos em contato com uma de suas irmãs que está em Gaza, e assim começou a aventura”, explicou o pároco de São Pedro Apóstolo, que inclusive entregou alguns potes da preciosa geleia ao Papa. “Em julho e agosto, os coroinhas se empenharam na venda de mais de 400 potes de geleia, que foram todos vendidos”. Os lucros foram enviados à paróquia da Sagrada Família em Gaza, da qual, conclui Pe. Muccioli, “recebemos um vídeo com os agradecimentos do pároco Gabriel Romanelli, que convida os nossos jovens a rezar pela paz, para que esta guerra que já ceifou tantas vidas possa terminar”.

Martina, batizada pelo Papa há 10 anos na Santa Marta

Dez anos depois do seu batismo, Martina sentiu novamente a carícia do Papa em seu rosto. Em 2014, quando estava internada no hospital pediátrico Bambino Gesù de Roma junto com os pais, foi recebida por Francisco na Casa Santa Marta. E na véspera de uma delicada operação nos olhos, ela foi batizada pelo próprio Pontífice. Um vínculo que nasceu graças às Irmãs da Caridade da Assunção.

Ainda na manhã desta quarta-feira (18/09), algumas delas, entre as quais a Ir. Mariangela Marognoli, acompanharam outras famílias assistidas, além da de Martina: como os pais de Fabio - de origem filipina, falecido em 2020 aos 6 anos de idade e que o Papa conheceu em 2014 - e Matteo, de 12 anos, junto com a mãe e o pai adotivos.

Particularmente significativo foi o encontro de Francisco com cerca de 40 casais da Província dos Viajantes da Comunidade de Emanuel, que vieram da França em peregrinação a Roma nos últimos dias “para fortalecer o conhecimento e apego à Igreja, e para se tornar um apoio sólido para o povo nômade”.

A saudação aos recém-casados

Assim que saiu do papamóvel, como de costume, o Pontífice cumprimentou os leitores um a um. Entre eles estavam Arturo López Ramírez e Monika Nowak, que trabalham respectivamente nas edições espanhola e polonesa do jornal vaticano L'Osservatore Romano, e que se casarão no sábado, 28 de setembro.

O grupo que foi apresentar ao Papa o musical "O influencer de Deus"

E uma longa história de amor foi testemunhada na Praça de São Pedro por Antonio Corsello e Luigia Cimino. Em 13 de setembro, eles comemoraram 55 anos de casamento. E na manhã desta quarta-feira (18/09), acompanhados dos dois filhos, chegaram de Pescara, onde moram, para encontrar o Papa, “embora sejamos originários da Sicília” - fazem questão de esclarecer. Durante a Audiência Geral, os protagonistas e autores do primeiro musical dedicado ao Beato Carlo Acutis - “O influencer de Deus” é o título - apresentaram seu trabalho a Francisco. Eles são do Oratório de Santa Paola Frassinetti em San Calogero, uma cidade italiana da província de Vibo Valentia, na Calábria. Elas encenarão o trabalho em toda a Itália e, nesta manhã, acompanhadas pelo pároco Pe. Andrea Campennì, pediram ao Pontífice “uma bênção especial o musical”.



As monjas beneditinas com o Papa Francisco

No final da catequese, o Pontífice, saudando os fiéis de língua italiana, também se dirigiu aos participantes do Congresso da Confederação Beneditina, cerca de 300 abades, priores, freiras e monjas de todo o mundo.

Do Brasil, estava presente Margareth Menezes, ministra da Cultura

Entre os presentes na Audiência Geral, também estava Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil, promotora e principal interlocutora dos projetos relativos à celebração, em 2026, do bicentenário das relações diplomáticas com a Santa Sé. Após a bênção final, a ministra saudou o Pontífice, entregando a ele uma obra artesanal produzida com escamas de peixe. Também do Brasil e da Bolívia, um grupo de leigos e religiosas pertencentes à Associação dos Amigos de Madre Chiara Ricci - que este ano celebra o aniversário de 190 anos do seu nascimento - encontrou o Papa para receber encorajamento na missão. Com eles estavam algumas freiras franciscanas angelinas, do Instituto fundado por Madre Ricci.

Além disso, o cardeal Mauro Piacenza acompanhou uma delegação de cerca de 25 pessoas, dos assistentes eclesiásticos das diferentes seções nacionais da Fundação Pontifícia “Ajuda à Igreja que Sofre”, que se reuniram em Roma nestes dias.