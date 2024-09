Papa recebe em audiência o novo embaixador de Israel junto à Santa Sé

Yaron Sideman, de 57 anos, é casado e tem dois filhos. O novo embaixador já atuou na Embaixada de Israel na Nigéria e no Consulado-Geral de Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo.

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta segunda-feira (16/09), o novo embaixador de Israel junto à Santa Sé, Yaron Sideman. Com a apresentação das cartas credenciais ao Pontífice, ele começa a sua missão no Vaticano.

Sideman também encontrou o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano

Como informa o boletim diário da Sala de Imprensa da Santa Sé, Yaron Sideman, de 57 anos, nasceu em Israel, é casado e tem dois filhos. O novo embaixador, graduado em Ciências Políticas, Psicologia e Filosofia, foi conselheiro político na Embaixada na Nigéria (1996 - 1999) e cônsul para Assuntos Públicos no Consulado-Geral em Nova York, nos Estados Unidos (1999 - 2001). Em seguida, trabalhou junto ao Escritório de Assuntos Judaicos e Inter-religiosos Mundiais, MFA (2001 - 2007); foi chefe do Departamento de Assuntos Congressuais na Divisão das Américas do Norte, MNE (2007 - 2011) e atuou junto à Faculdade de Defesa de Israel (2011 - 2012). Yaron Sideman ainda foi cônsul-geral do Consulado-Geral para a Região do Meio Atlântico (2012 - 2016), chefe de gabinete do Departamento de Assuntos Congressuais na Divisão das Américas do Norte, MFA (2016 - 2021) e também chefe de gabinete no Escritório das Américas do Norte, MNE (2021 - 2024).