Papa Francisco: do plantio da uva pode iniciar um caminho à conversão ecológica

A agricultura é um dos elementos essenciais do projeto "Borgo Laudato si'", em Castel Gandolfo, a cerca de 25km de Roma. A iniciativa, que conta com especialistas do Centro de Alta Formação Laudato si' instituído por Francisco, já traz resultados práticos de formação à ecologia integral: a plantação de uva para produção de vinho com marca registrada e as relações da família humana e criação, "por meio de um trabalho que cuida e valoriza o que nos foi confiado pelo Criador", afirma o Papa.

Andressa Collet - Vatican News



O Papa Francisco demonstrou satisfação e agradeceu os colaboradores do Centro de Alta Formação Laudato si' (CeAF-LS) pelos primeiros frutos que estão sendo gerados com o desenvolvimento do projeto de formação à ecologia integral intitulado "Borgo Laudato si'". Uma plantação de uva para a produção de vinho deve consolidar o primeiro produto do Borgo com "marca registrada". A iniciativa está sendo realizada no sugestivo cenário dos jardins de Villa Barberini e das Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo, uma área extraterritorial do Vaticano de 55 hectares, a cerca de 25 km de Roma.

A audiência do Papa com os colaboradores do Centro de Alta Formação Laudato si'

A manifestação do Pontífice veio durante uma audiência nesta quinta-feira (19/09) ao receber no Vaticano os membros do CeAF-LS, um organismo científico, educativo e social instituído pelo próprio Papa em fevereiro de 2023, encarregado de oferecer uma formação integral no âmbito da economia sustentável e de acordo com os princípios da Encíclica Laudato si', com particular atenção aos jovens e àqueles que vivem em condições de vulnerabilidade (cf. Estatuto, art. 1). E o Borgo foi o primeiro projeto, desenvolvido com a ajuda de especialistas nacionais e internacionais de alto nível:

“Para tornar visível e concreta a vontade de promover a conversão ecológica, pensei em criar um modelo tangível de pensamento, de estrutura e de ação, que chamei de Borgo Laudato si'. E senti que os arredores e as dependências das Villas de Castel Gandolfo fossem o espaço certo para abrigar esse tipo de 'laboratório', onde experimentar conteúdos formativos.“

O projeto agrícola do Borgo

O Centro delineou as três principais direções do projeto: educação inclusiva à ecologia integral, economia circular e generativa, e sustentabilidade ambiental. O resultado foi então apresentado ao Papa através do Conselho Executivo:

“Trata-se de um projeto complexo e multifacetado, que envolve vários aspectos da ecologia integral. Um dos elementos essenciais é, sem dúvida, a agricultura, que no Borgo Laudato si' quer se destacar por sustentabilidade e diversificação, investindo em infraestrutura, sistemas de irrigação e desenvolvimento de técnicas agrícolas que respeitem o ecossistema e a biodiversidade. O projeto agrícola do Borgo inclui o desenvolvimento de um novo vinhedo para a produção de vinho.”

A intenção, explicou o Papa, é criar uma “marca registrada” do Borgo, unindo "tradição e inovação". E inclusive nesse aspecto da plantação de uva para produção de vinho, o Centro de Alta Formação contou com a consultoria de especialistas em busca de excelência, afinal, como recordou Francisco, "é muito importante não permanecermos 'na média', porque da média passamos à mediocridade. Sempre buscar a excelência". E o Pontífice finalizou:

"Fiquei particularmente satisfeito ao notar que, tanto para o cultivo quanto para a produção agrícola - e para o vinhedo em particular -, há uma grande quantidade de mão de obra envolvida. Isso corresponde à intenção acordada desde o início de se comprometer pela restauração das relações boas e frutíferas entre a família humana e a criação, por meio de um trabalho que cuida e valoriza o que nos foi confiado pelo Criador. "