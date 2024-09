Francisco: situação inaceitável no Líbano, parem esta terrível escalada

O apelo do Papa no final da Audiência Geral, na Praça São Pedro, a de número quinhentos de seu pontificado, pelo País dos Cedros atingido pelos ataques israelenses que causaram mais de 500 vítimas: a Comunidade internacional deve fazer “todos os esforços” para conter as tensões . Um pensamento do Papa para as pessoas afetadas pela guerra: Ucrânia, Terra Santa, Sudão, Mianmar. Depois, um pedido aos fiéis para que o acompanhem com a oração na sua viagem amanhã a Luxemburgo e à Bélgica.

Salvatore Cernuzio – Vatican News Para o Papa Francisco, uma escalada "inaceitável" vem ocorrendo há dias no Líbano, onde ondas de ataques israelenses contra o Hezbollah já causaram mais de 550 vítimas entre civis e crianças. O apelo do Papa feito, no final da Audiência Geral desta quarta-feira (25/09), na Praça São Pedro, chega num momento em que se contabilizam também os mortos, em Beirute, enquanto as sirenes soam em Tel Aviv e enquanto os mísseis libaneses caem ao sul de Haifa e em outras áreas de Israel. Ouça e compartilhe! Estou triste com as notícias que chegam do Líbano, onde nos últimos dias bombardeamentos intensos causaram muitas vítimas e destruição. Deter essa escalada terrível O Papa Francisco espera "que a Comunidade internacional faça todos os esforços para deter essa terrível escalada". "É inaceitável!", afirmou o Pontífice, reiterando sua proximidade a uma população assolada há anos por uma crise política, econômica e social que parece não ter solução, e pelas consequências da dramática explosão no porto de Beirute em 2020. Expresso minha proximidade ao povo libanês que já sofreu muito no passado recente. Orações pelos povos afetados pela guerra Do País dos Cedros, que João Paulo II definiu como "uma mensagem", o olhar do Papa Francisco também se volta, nesta Audiência Geral de número 500 de seu pontificado, para os territórios e povos afetados pela brutalidade dos conflitos. Por eles, o Papa reza e pede orações. Rezemos por todos, por todos os povos que sofrem com a guerra: a martirizada Ucrânia, Mianmar, Palestina, Israel, Sudão, e todos os povos martirizados. Rezemos pela paz. A tragédia do conflito na Ucrânia O Papa recordou também a martirizada Ucrânia em suas saudações aos fiéis poloneses, quando, lembrando a "tragédia da guerra" que aflige o país há mais de dois anos, bem como as inundações que devastaram a Polônia, os exortou a não se deixarem "vencer pelo egoísmo e pela indiferença". Com a ajuda de Deus, apoiar solidariamente os sofredores e necessitados, que muitas vezes não veem esperança. A viagem a Luxemburgo e à Bélgica O Papa Francisco recordou a viagem que fará a Luxemburgo e à Bélgica a partir desta quinta-feira, 26 de setembro, até domingo, 29. Uma mensagem de esperança que o Bispo de Roma lançará do coração da Europa. Uma viagem internacional, apenas algumas semanas depois da longa peregrinação à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, para a qual Francisco pede o acompanhamento espiritual dos fiéis. Confio às suas orações a viagem que farei amanhã a Luxemburgo e à Bélgica, para que seja a ocasião de um novo impulso de fé nesses países.