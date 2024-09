Papa: Deus não fica indiferente ao sofrimento dos inocentes

Crianças e mulheres entre as cerca de 150 vítimas de ataque terrorista em Burkina Faso, mais de 1 milhão de ucranianos sem luz e água devido à ataques russos contra a infra-estruturas, entre os apelos do Papa após rezar o Angelus.

Vatican News

Logo após rezar o Angelus, o Papa começou recordando a beatificação no sábado, na Eslováquia, do seminarista Ján Havlík:

Ontem em Šaštín, na Eslováquia, foi beatificado Ján Havlík, seminarista da Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo. Este jovem foi morto em 1965, durante a perseguição do regime contra a Igreja na então Checoslováquia. Que a sua perseverança no testemunho da fé em Cristo seja um encorajamento para aqueles que ainda hoje sofrem provações semelhantes. Uma salva de palmas para o novo Beato!

"Execráveis ataques" em Burkina Faso

A seguir, Francisco voltou seu olhar ao continente africano onde um ataque terrorista em Burkina Faso matou ao menos 150 pessoas no sábado, 24 de agosto:

Leia também 28/08/2024 Burkina Faso: mais de 150 mortos em ataque terrorista Bispo de Kaya pede um dia de luto e três dias de oração pelas vítimas do terceiro ataque terrorista somente em agosto, e um dos mais sangrentos da história do país, que sofre com o ...

Com dor soube que no sábado, 24 de agosto, no município de Barsalogho, em Burkina Faso, centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas e muitas outras ficaram feridas em um ataque terrorista. Ao condenar estes execráveis ​​ataques contra a vida humana, expresso a minha proximidade a toda a nação e as minhas sentidas condolências às famílias das vítimas. Possa a Virgem Maria ajudar o querido povo do Burkina Faso a encontrar a paz e a segurança.

Deus sempre ouve a voz dos inocentes

Ao recordar da Ucrânia, cujas cidades tem sido alvos de mísseis, drones e ataques aéreos russos - foram mais de mil nos últimos sete dias - o Santo Padre recordou que a voz dos inocentes sempre é ouvida por Deus:

E estou sempre próximo do martirizado povo ucraniano, duramente atingido pelos ataques às infra-estruturas energéticas. Além de causarem mortos e feridos, deixaram mais de um milhão de pessoas sem eletricidade e água. Lembremo-nos que a voz dos inocentes é sempre ouvida por Deus, que não fica indiferente ao seu sofrimento!