Papa pede orações pelos frutos de sua viagem à Ásia e Oceania

A Rádio Vaticano/Vatican News acompanhará passo a passo mais esta peregrinação de Francisco, com a transmissão também em português dos eventos com o Santo Padre.

"Amanhã iniciarei uma Viagem Apostólica a alguns países asiáticos. Por favor, rezem pelos frutos desta viagem" foi o pedido do Papa Francisco, antes de saudar os romanos e peregrinos presentes na Praça São Pedro para o tradicional encontro dominical.

De fato, neste 2 de setembro, o Papa dará início à 45ª Viagem Apostólica, a mais longa do seu Pontificado, que o levará à Indonésia, Timor Leste, Papua Nova Guiné e Singapura. Fé, oração, compaixão, fraternidade, harmonia, esperança são os temas presentes nos lemas e nos logotipos da Viagem Apostólica.

Serão 32.814 quilômetros percorridos, com quatro fusos horários diferentes, desde a partida do Aeroporto Fiumicino, às 17h55 desta segunda-feira, até seu retorno a Roma na sexta-feira, 13 de setembro, às 18h55min, horário italiano.

Entre os temas a serem abordados nos 16 discursos e e homilias, a serem pronunciados em italiano e espanhol, está o diálogo e a convivência harmoniosa entre as religiões, a reconciliação social, a mudança climática e seus efeitos devastadores nas terras de oceanos e vulcões, o equilíbrio entre a velocidade econômica e tecnológica e o desenvolvimento humano, social e espiritual dos povos.

Ademais, a evangelização, antiga e moderna, em latitudes onde as comunidades cristãs vivem quase nas mesmas condições da Igreja primitiva, a acolhida de refugiados, o incentivo aos jovens a participarem dos processos políticos e sociais.

Em um período histórico marcado por guerras, o Papa irá reiterar nos diversos encontros seu apelo em favor da paz e dos esforços em andamento para alcançá-la. Simbólicos nesse sentido são dois momentos que o Papa viverá em Jacarta, a capital da Indonésia, atingida no passado recente pelo terrorismo religioso e pela tentativa de criar um Islã transnacional no modelo do Isis, que no entanto foi rejeitado pela “Pancasila” indonésia, com seus cinco pilares de respeito às crenças, culturas, religiões e línguas, também incluídos na Constituição.

O primeiro momento será a visita à mesquita Istiq'lal, o maior prédio de culto islâmico do Sudeste Asiático, projetado na década de 1950 por um arquiteto cristão e, a partir de 2019, conectado à Catedral da Assunção pelo chamado “túnel da fraternidade”. Um túnel, de fato, que pretende ser um sinal de incentivo à fraternidade entre as duas comunidades religiosas. O Papa - este é o segundo momento simbólico - visitará o local juntamente com o Grão-Imame, com quem também assinará uma Declaração Conjunta na esteira do Documento sobre a Fraternidade Humana de Abu Dhabi.

