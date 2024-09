Palestinos deslocados internamente passam por suas casas destruídas enquanto retornam à cidade de Deir Al Balah depois que os militares israelenses retiraram as tropas do centro-leste da Faixa de Gaza, 29 de agosto de 2024 (ANSA)

Paz na Terra Santa, respeito pelo Status Quo de Jerusalém e libertação dos reféns, pede o Papa

Francisco, nas suas saudações depois do Angelus, volta a invocar a paz para o Médio Oriente. O seu apelo para que as negociações por um cessar-fogo em Gaza não parem e Jerusalém se torne um ponto de encontro entre as religiões.

Marco Guerra – Cidade do Vaticano Faço apelo para que não parem as negociações, haja um imediato cessar-fogo, sejam libertados os reféns e socorrida a população em Gaza, onde estão se difundindo muitas doenças, incluindo a poliomielite. Após rezar oração mariana do Angelus, o pensamento do Papa Francisco volta-se novamente às populações sofredoras da Terra Santa e para o conflito israelense-palestino, que há quase 11 meses ensangrenta o Médio Oriente. Apelo pelos Lugares Santos O Pontífice pede também o compromisso de todos para evitar a propagação do conflito "a outras cidades palestinas" e que seja respeitado o Status Quo dos Lugares Santos. E lança um novo e premente apelo: Que haja paz na Terra Santa, que haja paz em Jerusalém! Que a Cidade Santa seja um ponto de encontro onde cristãos, judeus e muçulmanos se sintam respeitados e acolhidos, e ninguém questione o Status Quo nos seus respectivos Lugares Santos. Tem início vacinação em Gaza Precisamente neste domingo, 1° de setembro, teve início na Faixa de Gaza a campanha de vacinação contra a poliomielite promovida pelo Unicef, com o objetivo de proteger mais de 600 mil crianças palestinas. Neste meio tempo, foram relatados novos combates. Segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, as vítimas palestinas desde o início da ação isralense chegaram a 40.738. A tensão também está aumentando na Cisjordânia, onde na manhã deste domingo três agentes da polícia israelense foram mortos em Tarqumiyah, uma cidade não muito distante de Hebron, em um ataque contra um posto de controle.