Papa faz visita surpresa a uma casa de caridade em Bruxelas, entre idosos e doentes

Francisco fez uma visita inesperada à Home Saint-Joseph em Bruxelas, onde encontrou idosos doentes e pobres, abençoou os presentes e pediu orações. A visita ocorreu após seu encontro com a realeza belga no Castelo de Laeken.

Vatican News

Nesta sexta-feira, 27 de setembro, após sua visita ao Castelo de Laeken para encontrar a família real belga e as autoridades do país, o Papa Francisco foi à Home Saint-Joseph, uma instituição administrada pelas Pequenas Irmãs dos Pobres, que acolhe homens e mulheres idosos, gravemente doentes e com poucas condições financeiras. O Papa cumprimentou e abençoou todos, incluindo Madame Zelle, de 102 anos, e Agata, natural de Bari.

A visita não estava prevista. O Papa tinha uma pausa de cinco horas entre seus compromissos oficiais, mas, em vez de retornar à sua residência, seu cortejo seguiu para o bairro de Marolles, conhecido por seus pubs e mercados, e chegou à Home Saint-Joseph.



Ao entrar na casa de caridade, o Santo Padre foi recebido por duas irmãs das Pequenas Irmãs dos Pobres, que agradeceram pela surpresa. Francisco respondeu com um sorriso e perguntou sobre a congregação. Dentro da casa, uma música animada acompanhava os aplausos dos presentes, enquanto idosos gravemente enfermos e com dificuldades financeiras, chamados carinhosamente de "irmãozinhos" e "irmãzinhas", eram atendidos com refeições, cuidados e gestos de afeto.

Sentado no centro da sala, Francisco abençoou os presentes e pediu: "Rezem por mim!". Algumas mulheres responderam prontamente, garantindo que rezam por ele todos os dias. O encontro se encerrou com a oração do Pai Nosso e um último pedido do Papa: "Rezem por mim. A favor, não contra!"

Papa com os idosos