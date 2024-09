Papa em Luxemburgo: servir é o mais alto título de nobreza

O Papa Francisco, nesta quinta-feira (26/09), pronunciou o seu primeiro discurso em Luxemburgo durante o encontro com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o Corpo Diplomático no Cercle Cité, no âmbito de sua 46ª Viagem Apostólica Internacional. "Aqueles que estão investidos de autoridade se empenhem em negociações honestas com vista à resolução de divergências, com espírito de disponibilidade para construir segurança e paz para todos", afirmou.

Thulio Fonseca - Vatican News

O Santo Padre iniciou o seu discurso agradecendo Sua Alteza Real e ao Primeiro-Ministro pelas palavras de boas-vindas e ressaltou o papel histórico de Luxemburgo no cenário europeu, um país que, após as invasões e ocupações sofridas no século passado, destacou-se por seu compromisso com a construção de uma Europa unida e solidária.

Luxemburgo: uma encruzilhada de civilizações

"Devido à sua localização geográfica especial, na fronteira de diferentes áreas linguísticas e culturais, Luxemburgo esteve muitas vezes no centro de eventos históricos marcantes da Europa", afirmou o Pontífice. "Na primeira metade do século passado, o país foi invadido por duas vezes, sendo privado de liberdade e independência. No entanto, Luxemburgo aprendeu com sua história e, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, destacou-se pelo empenho em construir uma Europa onde cada país, grande ou pequeno, tivesse seu papel respeitado", sublinhou Francisco.

O Papa sublinhou que, quando prevalece a lógica da oposição violenta, os países nas fronteiras dos poderes em conflito acabam sendo fortemente impactados. "Porém, quando a cooperação prevalece sobre a confrontação, esses lugares tornam-se símbolos de uma nova era de paz", acrescentou o Santo Padre. Luxemburgo, membro fundador da União Europeia, é um exemplo desse papel conciliador, sendo sede de várias instituições europeias.

O papel fundamental da dignidade humana

Ao falar da solidez democrática de Luxemburgo como essencial para seu papel internacional, o Pontífice lembrou que não é a dimensão territorial ou a população que determinam a relevância de um Estado, mas "a construção paciente de instituições e leis sábias que respeitam a dignidade da pessoa e o bem comum, prevenindo discriminações e exclusões". Francisco citou as palavras de São João Paulo II, pronunciadas em 1985, durante sua visita a Luxemburgo: "O vosso País permanece fiel à sua vocação de ser, nesta importante encruzilhada de civilizações, um lugar de intercâmbio e cooperação intensa entre um número crescente de países".

Desenvolvimento integral e cuidado da criação

Francisco também abordou a doutrina social da Igreja, destacando o cuidado da criação e a fraternidade como pilares do desenvolvimento integral. "O desenvolvimento, para ser autêntico, não deve saquear ou degradar nossa casa comum, nem deixar à margem povos ou grupos sociais". O Pontífice pediu vigilância para que as nações mais pobres sejam ajudadas a superar sua condição, uma forma eficaz de reduzir a emigração forçada. Luxemburgo, com quase metade de seus habitantes provenientes de outros países, pode servir de exemplo em termos de acolhimento e integração de migrantes e refugiados.

Evitar os erros do passado

"Infelizmente, assistimos ao ressurgimento de inimizades, inclusive na Europa, que resultam em hostilidades e tragédias", alertou o Santo Padre, "e o ser humano, por vezes, esquece as lições da história e repete os erros do passado. Para curar essa perigosa esclerose que ameaça as nações, é necessário que os governantes e os povos sejam guiados por elevados valores espirituais, capazes de impedir o retorno aos horrores da guerra", disse Francisco.

O Pontífice lembrou que o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar o coração humano e reconciliar as partes em conflito: "o Evangelho é a única força capaz de extinguir ódios e promover a paz, mesmo nas situações mais difíceis".

Exemplo de paz e acolhimento

Segundo o Papa, Luxemburgo pode ser um modelo ao mostrar os benefícios da paz em contraste com os horrores da guerra, bem como os frutos da cooperação internacional frente ao isolamento:

"É premente que as autoridades se empenhem em negociações honestas para resolver divergências, com disposição para compromissos que garantam a paz e a segurança para todos."

Na conclusão do seu discurso, Francisco recordou o lema de sua visita: "Pour servir" (Para servir), e ressaltou que servir é a maior nobreza, não apenas para a Igreja, mas para todos aqueles que exercem funções públicas: "Que Deus vos conceda sempre um coração alegre e generoso para servir. Que Deus abençoe Luxemburgo!"