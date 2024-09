O Papa: custodiar a beleza de cada criatura, não segundo modelos efêmeros e massificantes

O Papa com as pessoas envolvidas no projeto “Custódios da Beleza” da Conferência Episcopal Italiana (CEI) (Vatican Media)

Francisco recebeu em audiência os participantes do projeto “Custódios da Beleza” promovido pela Conferência Episcopal Italiana, com o objetivo de restaurar a dignidade dos setores mais frágeis da sociedade. Segundo o Papa, "num contexto que muitas vezes convida a não ‘sujar as mãos’, a delegar", cuidar dos outros e das coisas é um chamado "ao compromisso pessoal e comunitário".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta segunda-feira (30/09), na Sala Clementina, no Vaticano, os participantes do projeto “Custódios da Beleza” promovido pela Conferência Episcopal Italiana (CEI).

Em seu discurso, o Pontífice ressaltou que "ser “Custódios da Beleza” é uma grande responsabilidade, mas também uma mensagem importante para a comunidade eclesial e para a sociedade como um todo". O Papa refletiu sobre o nome desse projeto "que não é um simples slogan, mas indica um modo de ser, um estilo, uma escolha de vida orientada para duas grandes finalidades: custodiar e beleza".

"Custodiar significa proteger, conservar, zelar e defender. É uma ação multifacetada, que exige atenção e cuidado, pois parte da consciência do valor de quem ou do que nos é confiado. Por isso, não permite distrações e preguiça", disse Francisco, acrescentando:

Quem custodia fica de olhos bem abertos, não tem medo de perder tempo, de se envolver, de assumir responsabilidades. E tudo isto, num contexto que muitas vezes nos convida a não “sujar as mãos” e a delegar, é profético, porque exige um compromisso pessoal e comunitário. Cada um, com as suas capacidades e competências, com inteligência e coração, pode fazer algo para proteger as coisas, os outros, a Casa comum, numa perspectiva de cuidado integral da criação.

São Paulo diz, na Carta aos Romanos, que "a criação toda geme e sofre". "O seu grito une-se ao de muitos pobres da terra, que pedem urgentemente decisões sérias e eficazes destinadas a promover o bem de todos, numa perspectiva que não pode ser apenas ambiental, mas deve tornar-se ecológica num sentido mais amplo e mais integral", disse ainda o Papa.

Hoje há muitas pessoas à margem, descartadas, esquecidas numa sociedade cada vez mais eficiente e implacável: os pobres, os migrantes, os idosos e os deficientes sozinhos, os doentes crônicos. No entanto, cada um é precioso aos olhos do Senhor. É por isso que eu os exorto, em seu trabalho de regeneração de muitos lugares deixados ao abandono e à degradação, a manter sempre como seu objetivo principal o cuidado das pessoas que vivem e frequentam esses lugares. Somente dessa forma vocês restaurarão a beleza da criação.

A seguir, o Papa falou sobre a beleza, ressaltando que "hoje se fala muito sobre ela, a ponto de torná-la uma obsessão". "Muitas vezes, porém, ela é considerada de forma distorcida, confundindo-a com modelos estéticos efêmeros e massificantes, mais ligados a critérios hedonistas, comerciais e publicitários do que ao desenvolvimento integral das pessoas", disse Francisco.

Tal abordagem é deletéria, pois não ajuda a florescer o melhor de cada um, mas leva à degradação do ser humano e da natureza. Se, de fato, «não se aprende a parar para admirar e apreciar a beleza, não é estranho que tudo se transforme em objeto de uso e abuso inescrupuloso«, frisou o Papa citando um trecho de sua Encíclica Laudato si'.

Em vez disso, é uma questão de aprender a cultivar a beleza como algo único e sagrado para cada criatura, pensada, amada e celebrada por Deus desde as origens do mundo como uma unidade inseparável de graça e bondade, de perfeição estética e moral. Essa é sua missão; e eu os encorajo, como cooperadores no grande projeto do Criador, a não se cansarem de transformar a feiura em beleza, a degradação em oportunidade, a desordem em harmonia.

Francisco pediu a São José de Nazaré que acompanhe os participantes do projeto “Custódios da Beleza”, ele que foi "o custódio humilde e silencioso do «mais belo dos filhos do homem», do Verbo encarnado em quem todas as coisas foram criadas e existem". "Com sua fidelidade discreta e trabalhadora, São José ajudou a devolver a beleza ao mundo", concluiu o Papa.