Os compromissos do Papa em outubro, entre Sínodo e canonizações

Em outubro, os participantes do Sínodo dos Bispos e os fiéis peregrinos se reunirão no Vaticano para aclamar os novos Santos

Em outubro, o Papa celebrará as missas de abertura e encerramento da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. No dia 20, será celebrada a missa de canonização de Manuel Ruiz López e 7 companheiros, e Francisco, Mooti e Raffaele Massabki; Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis e Elena Guerra.

Antonella Palermo – Vatican News

O Sínodo dos Bispos e as canonizações são os dois grandes eventos que marcarão particularmente a agenda papal no próximo mês de outubro.

A segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos

Sob a proteção dos Anjos da Guarda – no dia da memória litúrgica, 2 de outubro – será aberta, às 9h30, na Praça São Pedro, a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujos trabalhos decorrerão durante três semanas e meia, até 27 de outubro, quando serão concluídos com a celebração eucarística na Basílica Vaticana, às 10h locais.

Durante os trabalhos, as reflexões geradas pelas orientações contidas no Instrumentum laboris serão posteriormente partilhadas e avaliadas com discernimento coral para serem apresentadas ao Pontífice. “E destas reflexões” – como já explicou o jesuíta Giacomo Costa, um dos secretários especiais da assembleia – “surgirão novas reflexões para reorientar a vida da Igreja”, no caminho iniciado pelo Papa Francisco em 2021.

As canonizações

Entre esses dois eventos de abertura e encerramento do Sínodo, no dia 20 de outubro, 29º Domingo do Tempo Comum, a Praça São Pedro acolherá os numerosos fiéis que participarão, a partir das 10h30 locais, da Santa Missa de canonização dos Beatos Manuel Ruiz López e sete companheiros da Ordem dos Frades Menores, e Francisco, Mooti e Raffaele Massabki, fiéis leigos, mortos por ódio à fé na Síria, em julho de 1860.

Também serão canonizadas no dia 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, Marie-Léonie Paradis, fundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, Elena Guerra, fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, e o sacerdote piemontês Giuseppe Allamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolada.