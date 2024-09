Papa aos jovens: a busca pela verdade deve superar o individualismo e o desejo de poder

Encontro com os estudantes universitários na Universidade Católica de Lovaina (Vatican Media)

Durante sua visita à Bélgica, Francisco se reuniu com os estudantes da Universidade Católica de Lovaina, por ocasião dos 600 anos de sua fundação. O Pontífice abordou questões de justiça social, responsabilidade ambiental e o papel das mulheres na Igreja, incentivando os jovens a nutrir a esperança e a trabalhar por um futuro melhor. Me entristece quando encontro, em qualquer parte do mundo, universidades que servem apenas para preparar os estudantes a ganhar dinheiro ou obter poder", afirmou.

Vatican News

O Papa Francisco encontrou-se neste sábado (28/09) com estudantes da Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, como parte de sua visita ao país. O evento, que marca a celebração dos 600 anos da instituição, foi uma oportunidade para o Pontífice dialogar sobre desafios contemporâneos e a importância da esperança e do compromisso com a verdade.

Em seus discurso, o Santo Padre expressou sua preocupação com as várias formas de mal que afligem o mundo, incluindo a guerra e a degradação ambiental, e alertou que esses males muitas vezes contaminam a religião, transformando-a em um instrumento de opressão. “A união dos homens com Deus, que é Amor salvífico, torna-se escravidão”, afirmou, incentivando os estudantes a continuar a trabalhar em prol de um futuro melhor.

Papa profere seu discurso aos jovens estudantes

Três atitudes para a relação entre Cristianismo e Ecologia

Francisco abordou a relação entre Cristianismo e ecologia ao compartilhar a importância de cultivar a gratidão por Deus, que nos confere a criação como um presente divino, e nos convida a sermos "hóspedes e peregrinos" neste mundo. Segundo o Papa, temos a missão de preservar a beleza da Terra, e o compromisso com a natureza deve se sobrepor a interesses econômicos e a indiferença dos poderosos. Além disso, o Pontífice enfatizou a necessidade de fidelidade a Deus e ao próximo, convocando a todos para um desenvolvimento integral que respeite todas as dimensões da vida humana e combata a opressão.

"Desenvolvimento diz respeito a todas as pessoas e a todos os aspectos de sua vida: físico, moral, cultural, sociopolítico; e se opõe a qualquer forma de opressão e exclusão. A Igreja denuncia esses abusos, comprometendo-se, antes de tudo, com a conversão de cada um dos seus membros, de nós mesmos, à justiça e à verdade. Nesse sentido, o desenvolvimento integral nos chama à santidade: é uma vocação para uma vida justa e feliz, para todos."

A importância do papel das mulheres na Igreja



O Papa também refletiu sobre o papel das mulheres na Igreja e na sociedade, destacando sua posição central na história da salvação. Ele rejeitou a ideia de rivalidade entre os gêneros, enfatizando a importância do respeito mútuo e da dignidade compartilhada.

"Não é o consenso nem as ideologias que sancionam o que é característico da mulher, o que é feminino. A dignidade é assegurada por uma lei original, escrita não no papel, mas na carne. A dignidade é um bem inestimável, uma qualidade intrínseca, que nenhuma lei humana pode conceder ou retirar. A partir dessa dignidade, comum e compartilhada, a cultura cristã elabora continuamente, em diferentes contextos, a vocação e a missão do homem e da mulher e o seu mútuo ser um para o outro, em comunhão. Não um contra o outro, com reivindicações opostas, mas um para o outro. Não se esqueçam disso: a Igreja é mulher!"

Francisco saúda a reitora da universidade

Reflexões sobre a formação acadêmica

Ao falar sobre a formação acadêmica, o Pontífice incentivou os estudantes a adotarem um estilo de estudo que priorize a comunidade. E lembrou de que o estudo deve servir ao bem comum, afirmando que “não se vive para trabalhar; trabalha-se para viver”:

"Há uma razão que nos move e um objetivo que nos atrai, que devem ser bons, pois deles depende o sentido do estudo e a direção da nossa vida. Às vezes, estudamos com o objetivo de conseguir determinado tipo de trabalho e acabamos vivendo em função dele. Tornamo-nos 'mercadoria'. Não se vive para trabalhar, trabalha-se para viver; é fácil dizer isso, mas colocá-lo em prática com coerência exige dedicação."

A busca pela verdade

Ao concluir, o Papa Francisco destacou que a busca pela verdade é fundamental em qualquer formação, e encorajou os jovens a serem buscadores e testemunhas da verdade, ressaltando que “é isso que nos torna livres” e que o estudo deve ser um caminho para encontrá-la.

"E eu confesso a vocês que me entristece quando encontro, em qualquer parte do mundo, universidades que servem apenas para preparar os estudantes a ganhar dinheiro ou obter poder. Isso é demasiado individualista, sem comunidade. A alma mater é a comunidade universitária, a universidade, o que nos ajuda a construir sociedade, a criar fraternidade. O estudo não serve sem buscar a verdade juntos, não serve, mas domina. No entanto, a verdade nos torna livres."

Papa durante o encontro com os jovens universitários