A oração do Papa pelas vítimas de desabamento no Santuário em Recife

Vista aérea do santuário do Morro da Conceição, em Recife, Brasil, 30 de agosto de 2024. Pelo menos duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas quando o teto de uma igreja desabou na cidade de Recife. EPA/Carlos Ezequiel Vanonni (ANSA)

O incidente ocorrido no início da tarde de sexta-feira causou duas mortes e ferimentos em mais de 20 pessoas.

Vatican News

Após rezar pelas vítimas de ataque terrorista em Burkina Faso, o Papa dirigiu seu pensamento aos mortos e feridos em desabamento em Santuário de Recife:

Rezo também pelas vítimas do incidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Recife, no Brasil. Que o Senhor Ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias.

O desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, ocorreu por volta das 13h30 de sexta-feira, 30, durante a distribuição de cestas básicas, provocando a morte de duas pessoas e deixando ao menos outras 20 feridas. Entre as pessoas feridas está uma gestante com 21 semanas de gravidez e uma criança de 4 anos. Havia entre 60 e 70 pessoas no local quando o acidente aconteceu.

As causas do desabamento serão investigadas. No perfil no Instagram, o Santuário informa que a instalação das placas solares no teto da igreja havia sido finalizada há seis dias.

Em um comunicado assinado por dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, a Arquidiocese de Olinda e Recife havia expresso "profunda tristeza pelo trágico acidente", que "enche nossos corações de luto e solidariedade". "Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem".

*Com informações do G1