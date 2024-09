Honduras, o pesar do Papa pelo assassinato de um agente pastoral

Francisco, após o Angelus, recordou com tristeza o assassinato de Juan Antonio López, “delegado da Palavra de Deus, coordenador da pastoral social na Diocese de Trujillo e membro fundador da pastoral da ecologia integral”. O crime ocorreu em 14 de setembro, quando o pai de duas filhas, de 46 anos, estava saindo da Missa. O Papa está próximo de “todos aqueles que veem seus direitos elementares serem pisoteados” e daqueles que trabalham “pelo bem comum em resposta ao clamor dos pobres e da terra"

Com pesar, tomei conhecimento de que Juan Antonio López, delegado da Palavra de Deus, coordenador da pastoral social na Diocese de Trujillo e membro fundador da pastoral da ecologia integral em Honduras, foi assassinado. Junto-me ao luto dessa Igreja e à condenação de todas as formas de violência. Estou próximo àqueles que veem seus direitos elementares serem pisoteados e àqueles que trabalham pelo bem comum em resposta ao clamor dos pobres e da terra.

Após a oração do Angelus, o Papa Francisco, da janela de seu escritório no Palácio Apostólico, expressou assim seu pesar pela morte de Juan Antonio López, agente pastoral e defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, que foi morto a tiros em seu carro por um assassino em uma moto no sábado, 14 de setembro, em Tocoa, Honduras, logo após participar da Missa. Ele tinha 46 anos e deixa sua esposa e duas filhas. Nos últimos tempos, López vinha lutando contra a extração a céu aberto de óxido de ferro em uma mina no Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras”, que estava causando a poluição de dois rios da região, com sérios riscos para o abastecimento de água da população.

Suas batalhas em defesa do meio ambiente e do bem comum

Como membro do Comitê Municipal para a Defesa de Bens Públicos e Comuns em Tocoa, ele frequentemente entrava em conflito com interesses empresariais e políticos locais e nacionais, sedentos por buscar o “desenvolvimento” no departamento de Colón. López, que havia estudado com os jesuítas, também era membro da Rede Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) e do Conselho Apostólico Nacional da Companhia de Jesus em Honduras.

O bispo de Trujillo: seu compromisso vinha da fé em Cristo

O bispo de Trujillo, dom Jenry Orlando Ruiz, de quem López era um colaborador próximo, escreveu em uma mensagem: “Você me disse que não era um ambientalista, porque para você o compromisso social, ecológico e político não era uma questão ideológica, mas uma questão de ser de Cristo e da Igreja”. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) recomendou que fossem implementados mecanismos de proteção adequados para ele, o que não aconteceu.

Prelados de Honduras: autoridades garantam justiça a todos

A Conferência Episcopal de Honduras (CEH), em uma mensagem ao povo hondurenho sobre a morte de López, descreve-o como “um delegado da Palavra de Deus, coordenador da Pastoral Social da Diocese de Trujillo, membro fundador da Pastoral da Ecologia Integral em nível nacional, defensor da Casa Comum, um homem comprometido com a verdade, honesto e corajoso”. E afirma que esse assassinato “é um duro golpe para sua família, para a Igreja diocesana de Trujillo, em particular, e para nossa Igreja em Honduras, em geral”. Os bispos condenam veementemente “esse assassinato covarde” e pedem “às autoridades que não apenas falem de justiça, mas que também trabalhem com diligência e sinceridade para garanti-la a todos os cidadãos”.

Remam: “sistema de morte” da atual economia tecnocrática

Também interveio, em uma declaração, a Rede Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), que chama o assassinato de López de “um mecanismo para silenciar as vozes dos líderes comunitários que, como ele, lutam pelo bem comum diante de interesses econômicos e políticos que usam o assassinato como instrumento”. Esse não é um episódio isolado, de acordo com Remam, já que “o atual modelo econômico tecnocrático” está se tornando cada vez mais, essencialmente, um “sistema de morte”, como confirmado pelas mortes de Juan Antonio López, Berta Cáceres (ambientalista e líder dos direitos dos povos indígenas assassinada em 2016) e outros. “Juan não morre, se multiplica“, a promessa da rede eclesial, segundo a qual ‘há séculos de demonstrações da fidelidade do Deus da Vida, que sempre cumpre sua promessa: ’o sangue dos mártires é semente de cristãos'”. E expressa, ao finalizar, “infinita gratidão pelos ensinamentos que Juan nos deixou”.