Indonésia, artista Lyodra: o carisma do Papa me impressionou

A cantora indonésia Lyodra Margareta Ginting no momento das ofertas durante a missa, em Jacarta, com o Papa

A cantora, modelo e influenciadora, de fé católica, participou da missa celebrada por Francisco no Estádio “Gelora Bung Karno”, em Jacarta, em 5 de setembro, no âmbito da Viagem Apostólica Internacional do Santo Padre ao Sudeste Asiático e à Oceania: “Fiquei impressionado com o seu espírito de serviço. Milhões de pessoas rezam por ele." Apelo aos jovens: “Não sejamos aqueles que fazem mal ao próximo”.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Antes da chegada do Papa Francisco ao palco do Estádio “Gelora Bung Karno”, em Jacarta, onde o pontífice celebrou a missa, em 5 de setembro, com mais de 100 mil pessoas presentes, os holofotes estavam todos voltados para ela: Lyodra Margareta Ginting, mais conhecida como Lyodra, 21 anos, cantora, modelo e influenciadora de fé católica, é uma estrela na Indonésia, que a celebra - como os fãs escrevem nas redes sociais - como um “tesouro nacional”. A jovem artista do grupo étnico Karo, no palco da missa do Papa com o tradicional vestido do norte de Sumatra, levou as ofertas durante o ofertório junto com a outra conhecida cantora indonésia Lisa A. Riyanto e teve a oportunidade de cumprimentar pessoalmente o Pontífice.

Comovida e emocionada, após a celebração - no final da qual também cantou para os fiéis presentes - ela postou uma foto de sua reverência diante de Francisco. A imagem logo se tornou viral. No dia anterior, em sua conta no Instagram, seguida por 4 milhões de seguidores, Lyodra escreveu: “Não só cantarei, mas amanhã também receberei uma bênção direta do Papa. Isso me emociona e não consigo falar. Deus é muito bom, não é? Muito bom”. Numa entrevista em vídeo para a mídia vaticana, a jovem estrela diz que tem “sorte” de ter encontrado um homem tão carismático que deixou uma impressão indelével em seu país.

Veja o vídeo!

O que significou estar no altar junto com Papa em Jacarta, cantar para as pessoas no estádio e levar as ofertas no ofertório?

Sou uma das pessoas mais sortudas entre os milhões de católicos da Indonésia porque, durante a missa, pude ver claramente o Papa Francisco e participar do serviço litúrgico. Fiquei impressionada com sua aura e seu espírito de serviço numa idade que já não é mais como antigamente, com uma agenda de viagens que abrangeu quatro países. Que Deus o abençoe sempre. Tenho certeza de que milhões de fiéis estão rezando por ele.

Quais são as lembranças que a Indonésia guarda dos dias que o Papa Francisco transcorreu no país?

O entusiasmo de milhares de fiéis e sua paciência enquanto esperavam o fim do evento. Eles permaneceram tranquilos e cooperativos. Agradeço ao governo indonésio por apoiar essa viagem, mostrando que a harmonia religiosa na Indonésia está bem preservada. Em minha opinião, um milagre também ocorreu por meio das orações de todos os fiéis presentes no Estádio Gelora Bung Karno: cerca de vinte minutos antes, o tempo estava nublado e chovendo, mas o sacerdote conduziu as orações até que o céu gradualmente clareou. Esse também é o poder da oração.

Como os jovens que creem e usam as redes sociais podem ajudar seus colegas a descobrir a beleza da fé cristã e sua mensagem de fraternidade universal?

Devemos nos lembrar de que o mandamento de Deus é amar uns aos outros. Portanto, antes de escrever nas redes sociais, devemos refletir se nossas palavras podem ferir outras pessoas. Se não pudermos ajudar, pelo menos não devemos estar entre aqueles que fazem mal ao próximo.