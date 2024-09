Papa: "Que o Senhor dê a todos um coração que busca a paz"

Ao final da Audiência Geral desta quarta-feira (18/09), realizada na Praça São Pedro, o Santo Padre renovou seu pedido pela paz no mundo: "A guerra é sempre uma derrota". O Papa também expressou solidariedade aos países da Europa que sofrem com chuvas torrenciais e inundações.

Thulio Fonseca - Vatican News

Ao final da Audiência Geral desta quarta-feira, 18 de setembro, o Papa expressou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Europa centro-oriental, resultando em mortes e grandes destruições. Francisco mencionou em especial países como Áustria, Romênia, República Tcheca e Polônia, gravemente afetados pelas inundações.



"Asseguro a todos a minha proximidade, e rezo especialmente por aqueles que perderam a vida e por seus familiares. Agradeço e incentivo as comunidades católicas locais e outras organizações de voluntariado pelos esforços de ajuda e socorro."

A guerra é uma derrota



Francisco renovou o convite aos fiéis para rezarem pela paz e fez mais um urgente apelo para que cessem os conflitos que continuam a devastar o mundo: "Rezemos pela paz: não esqueçamos que a guerra é uma derrota. Não esqueçamos da Palestina, de Israel, não esqueçamos da martirizada Ucrânia, de Mianmar e de tantos outros lugares onde há guerras, guerras terríveis."



“Que o Senhor dê a todos um coração que busca a paz para derrotar a guerra, que sempre é uma derrota!”

Dia Mundial do Alzheimer



Ainda em seus apelos finais, o Santo Padre lembrou que no próximo sábado, 21 de setembro, será celebrado o Dia Mundial do Alzheimer. Francisco pediu orações e apoio aos doentes e seus familiares:



"Rezemos para que a ciência médica possa, em breve, oferecer perspectivas de cura para esta doença e para que intervenções adequadas sejam cada vez mais implementadas em apoio aos doentes e suas famílias."

Papa saúda os religiosos beneditinos

Incentivo aos beneditinos e carmelitas



Por fim, o Papa dirigiu uma saudação aos participantes do Congresso dos Abades da Congregação Beneditina e felicitou o novo Abade Presidente eleito, incentivando todos a renovarem o compromisso com a caridade e a missão beneditina. "Encorajo todos a se empenharem com zelo caritativo e missionário para tornar o espírito beneditino sempre mais atual no mundo."



Francisco também fez um apelo aos Leigos Carmelitas, pedindo que continuem sendo "fermento do Evangelho, alcançando especialmente os mais vulneráveis, para se tornarem sempre um sinal de uma Igreja em saída".