Francisco se despede de Papua Nova Guiné: o destino agora é Timor Leste (Vatican Media)

Francisco se despede de Papua Nova Guiné: o destino agora é Timor Leste

O Papa Francisco se despediu de Papua Nova Guiné nesta segunda-feira (hora local) em um encontro com a presença de cerca de 10 mil jovens do país no Estádio Sir John Guise, na capital, com os quais o Pontífice conversou e garantiu: “Todos nós podemos cometer erros”.

Silvonei José – Vatican News

Antes de seguir para o Timor Leste para a terceira etapa de sua Viagem Apostólica à Ásia-Oceania, Francisco foi ao estádio de Port Moresby para se encontrar com milhares de jovens em um país assolado pela pobreza, violência e calamidades naturais. O Papa percorreu o estádio em um carrinho de golfe e foi recebido com festa por jovens católicos de várias partes do país, que cantaram, dançaram e apresentaram danças tradicionais. Aos jovens desse grande arquipélago com mais de 800 idiomas, Francisco pediu que aprendessem “uma linguagem comum: a linguagem do amor”.

Como acontece nesse tipo de encontro, Francisco preferiu não fazer um discurso preparado e iniciou um diálogo com os jovens: “um jovem pode cometer um erro, um adulto pode cometer um erro e uma pessoa idosa como eu pode cometer um erro? Sim, todos nós podemos cometer erros, disse Francisco. Ele acrescentou que “o importante é perceber que estamos errados”. “Não somos o super-homem”, acrescentou, e explicou que podemos cair, ‘mas o importante é não permanecer caído’. Papa com os jovens Ele também falou aos jovens sobre a necessidade de não cair na indiferença, “que é quase pior do que o ódio”, e os exortou a que, quando encontrarem alguém caído na rua, ajudem-no, e pediu a todos os jovens que fizessem o gesto de levantar alguém do chão. “Agradeço a presença de vocês, estou feliz com o entusiasmo de vocês e com tudo o que fazem. Agradeço por sua alegria, sua presença e suas ilusões”, acrescentou. E concluiu pedindo às pessoas que rezem por ele, porque seu trabalho “não é fácil”. Francisco se despede de Papua Nova Guiné: o destino agora é Timor Leste No aeroporto de Port Moresby o Papa foi recebido pelo primeiro-ministro Sir Bob Bofeng Dadae, na Meeting Romm 2, para um breve colóquio. Antes de embarcar no avião, saudou a comitiva local e da Delegação Papuásia. O avião papal deixou o aeroporto internacional de Port Moresby com destino a Timor Leste às…. Depois de 3h30 de voo deverá chegar ao aeroporto de Internacional de Dili, Presidente Nicolau Lobato. No aeroporto de Dili o Papa será acolhido presidente da República, José Manuel Ramos-Horta. Em seguida a guarda de honra e a saudação das Delegações. Não estão previstos discursos. O papa em seguida deixa o aeroporto de Internacional de Dili transferindo-se para a Nunciatura Apostólica onde será hóspede durante a sua permanência em Timor Leste. No final da tarde desta segunda-feira o Papa se dirigirá até o Palácio Presidencial para a cerimônia de boas-vindas, visita de cortesia ao presidente Ramos-Horta e o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o Corpo Diplomático. Ali fará o seu primeiro discurso em terras timorenses. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui